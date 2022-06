The Umbrella Academy 3 quando esce, a che ora

- Advertisement -

Quando esce The Umbrella Academy 3? Scopriamo la data d’uscita della terza stagione dell’amata serie TV presente su Netflix.

Gli appassionati di The Umbrella Academy festeggiano l’arrivo in streaming su Netflix della terza stagione. I fratelli Hargreeves si ritrovano a fare i conti con una diversa linea temporale, nella quale esiste la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy 3 quando esce

Quando esce the Umbrella Academy 3? In tantissimi attendono con ansia il giorno in cui potranno dare inizio al binge watching della terza stagione della serie con Elliot Page. La data d’uscita ufficiale in streaming su Netflix è fissata per il 22 giugno 2022. Chiunque voglia vedere i nuovi episodi dovrà collegarsi al proprio account sulla piattaforma, la cui app è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

The Umbrella Academy 3 a che ora esce

Purtroppo per i fan i nuovi episodi di The Umbrella Academy 3 non saranno disponibili dalla mezzanotte del 22 giugno 2022. Occorrerà attendere le ore 9.00 del mattino, come di consueto accade con le nuove produzioni Netflix. Una buona notizia è però rappresentata dal fatto che non sarà necessario attendere per poter completare la serie, come nel caso di Stranger Things. Intendiamo dire che tutti gli episodi della terza stagione saranno disponibili in streaming al day one. Nessuna parte 1 e 2, così come alcuna uscita settimanale. Ancora un po’ di pazienza e lo show sarà a disposizione dei fan, che hanno atteso ben due anni per poter vedere il nuovo capitolo della saga dei fratelli Hargreeves.