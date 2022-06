- Advertisement -

The Umbrella Academy 3 è in streaming su Netflix dal 22 giugno 2022. Quanti episodi ci sono nella terza stagione della serie con Elliot Page?

I fratelli Hargreeves sono tornati nel 2019 ma la linea temporale è stata modificata dopo le loro azioni nel 1963. Una storia ancor più complessa in The Umbrella Academy 3, in esclusiva su Netflix.

The Umbrella Academy 3 trama

I fratelli Hargreeves sono riusciti a evitare l’apocalisse nel 1963 nella seconda stagione. Sono poi tornati a casa nel 2019, trovando Sir Reginald ancora in vita. Ha creato la Sparrow Academy, scegliendo bambini diversi rispetto a quanto fatto nella loro linea temporale. Sconvolti da tutto ciò, si rendono conto anche di come Ben sia ancora vivo in questa realtà.

Vedremo subito uno scontro tra la Umbrella e la Sparrow Academy. Anche stavolta, però, ci sarà da fare i conti con un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo. Una situazione che potrebbero aver provocato proprio loro. Dovranno riuscire a convincere la nuova famiglia allargata ad aiutarli per risolvere il problema che riguarda ormai tutti. Riusciranno a tornare nelle loro vite? Questo mondo diventerà il loro con un adattamento della linea temporale? Cosa ne sarà di Ben? Staremo a vedere.

The Umbrella Academy 3 quanti episodi

The Umbrella Academy 3 ha 10 episodi. Questi saranno tutti disponibili in streaming il 22 giugno 2022 su Netflix. I fan non dovranno attendere affatto. Di seguito riportiamo i titoli ufficiali:

Episodio 1 – Meet the Family

Episodio 2 – The World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3 – Pocket Full of Lightning

Episodio 4 – Kugelblitz

Episodio 5 – Kindest Cut

Episodio 6 – Marigold

Episodio 7 – Auf Wiedersehen

Episodio 8 – Wedding at the End of the World

Episodio 9 – Six Bells

Episodio 10 – Oblivion