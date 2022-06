Elvis Austin Butler chi è: fidanzata e vita privata

- Advertisement -

Chi è Austin Butler? Scopriamo cosa sappiamo sul protagonista di Elvis, nuovo film di Buz Luhrmann.

Torna al cinema Buz Luhrmann, l’acclamato regista de Il grande Gatsby, che dopo nove anni di riposo porta in scena l’ascesa della rockstar per eccellenza Elvis Preasley, in un coinvolgente film biografico sulla sua carriera.

Si tratta della quinta pellicola sulla star della musica anni Cinquanta, che in passato è stata interpretata anche da Kurt Russell (Elvis, il Re del rock, 1979), Bruce Campbell (Bubba Ho-Tep – Il re è qui, 2002) e Michael Shannon (Elvis & Nixon, 2016): chi indossa questa volta i panni del Re del rock? Continuate a leggere per scoprire la risposta a questa domanda!

Elvis: chi è il protagonista del film

Il ruolo del protagonista di Elvis di Buz Luhrmann ha richiesto molte riflessioni, ed è stato scelto tra un’ampio cast di probabili interpreti. La lavorazione del film è iniziata già nel 2014, con il primo annuncio del progetto, ma solo a marzo 2019 è stato annunciato il primo nome del cast, che non era il protagonista ma la sua spalla: ovvero Tom Hanks, nel ruolo del Colonnello Tom Parker.

A luglio dello stesso anno si è iniziato seriamente a pensare a chi potesse interpretare Elvis Preasley, e tra i nomi considerati c’erano Ansel Elgort (Baby Driver, West Side Story), Miles Teller (Whiplash, Top Gun – Maverick), Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass, Avengers: Age of Ultron), che aveva anche recitato nel ruolo del giovane John Lennon in Nowhere Boy, e addirittura il noto cantante pop Harry Styles (Dunkirk, Eternals).

A fine luglio 2019, però, la produzione e il regista hanno deciso di scritturare un sesto nome come protagonista del film, cioè Austin Butler. Si tratta di un attore statunitense di 31 anni, divenuto noto soprattutto per essere stato il protagonista della serie The Shannara Chronicles, tra il 2016 e il 2017, e poi successivamente apparso al cinema in ruoli secondari in I morti non muoiono di Jim Jarmusch e C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, entrambi del 2019.

Elvis rappresenta quindi una grande occasione di carriera per Butler, la cui audizione è stata raccomandata a Buz Luhrmann da Denzel Washington. L’attore è riuscito a convincere il regista facendogli ascoltare una registrazione in cui cantava il brano del 1955 Unchained Melody, di cui Preasley aveva realizzato una celebre versione nel 1977, cantando dal vivo a Rapid City, in South Dakota: quell’evento è ricordato come l’ultimo grande momento della carriera del Re, che sarebbe morto due mesi dopo.

Austin Butler chi è

Austin Butler è un attore statunitense, nato ad Anaheim il 17 agosto 1991. Figlio di Lori Anne e David Butler. Ha una sorella più grande di lui, Ashley. Il suo primo lavoro regolare come attore è stato in Ned – Scuola di sopravvivenza, che lo ha visto recitare proprio al fianco di sua sorella. Al tempo interpretava Zippy Brester. Era il 2005 e due anni dopo ha fatto l’esordio al cinema in The Faithful.

Sul fronte TV, ha recitato in episodi di Hannah Montana, Zoey 101, iCarly, Zeke e Luther, I maghi di Waverly nella prima fase della carriera. Tagliato il legame con il mondo televisivo Disney, eccolo in CSI: Miami per un singolo episodio, CSI: NY, Arrow e The Shannara Chronicles. Quest’ultimo progetto rappresenta la sua esperienza più duratura sul set, dietro solo a The Carrie Diaries. Negli anni si è mostrato più sul piccolo che sul grande schermo. Al cinema ha però collaborato con nomi importanti. È possibile ritrovarlo in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, così come ne I morti non muoiono di Jim Jarmusch.

Austin Butler fidanzata

Austin Butler è fidanzato? Le fan ovviamente se lo stanno chiedendo e dopo l’annunciato successo di Elvis l’attenzione sull’attore non farà che aumentare. Il pubblico affezionato sa benissimo come sia stato fidanzato con Vanessa Hudgend per nove anni, dal 2011 al 2020. I due sono riusciti a tenere la storia quanto più possibile privata, nonostante l’esaltazione del pubblico all’uscita del primo scatto di un loro bacio. Hanno reso il tutto pubblico dopo 3 anni, nel 2014. Dopo la rottura sono rimasti in silenzio. Hanno voluto gestire la cosa senza l’intervento ossessivo dei media. Durante la promozione di Elvis, però, Austin Butler ha dimostrato come i rapporti siano rimasti amicali. Rispondendo a una domanda su cosa fosse accaduto, ha risposto in maniera rispettosa: “La vita è piena di cambiamenti e occorre sempre trovare il modo di crescere ed evolversi”.

Attualmente Adam Butler è fidanzato con la celebre modella Kaia Gerber. I primi gossip sono partiti a dicembre 2021 e a febbraio di quest’anno sono stati fotografati insieme. I due sono ancora una coppia e paiono più felici che mai.