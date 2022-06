Ultimo in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Il tour negli stadi di tutta Italia di Ultimo prosegue e fa tappa a Torino: scopriamo la scaletta del concerto.

Messa alle spalle la data di Ancona, Ultimo va avanti col suo tour negli stadi e fa tappa allo stadio Olimpico di Torino. Mercoledì 22 giugno dunque il cantante romano sarà in protagonista in Piemonte per la nuova data di un tour atteso a lungo e che finalmente sta riuscendo a vivere. L’ingresso allo stadio sarà consentito in due momenti: dalle ore 15:30 per chi ha acquistato il vip pack, dalle 16:00 per tutti gli altri. L’inizio dello show è invece previsto per le ore 21:00. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto.

Ultimo: la scaletta del concerto a Torino

Mercoledì 22 giugno dunque Ultimo sarà di scena allo stadio Olimpico di Torino. L’artista romano porterà in scena un mix dei suoi album, mostrando particolare attenzione per il suo ultimo lavoro, Solo, che Ultimo sta riuscendo a portare sui palchi per la prima volta dalla sua uscita. Spazio anche all’ultimo singolo, Vieni nel mio cuore, che sta dominando le rotazioni radiofoniche, e ovviamente ci saranno anche molti brani del passato dell’artista.

Una carrellata di successi dunque che i fan torinesi di Ultimo sono pronti a cantare a squarciagola. Andiamo a scoprire quindi la scaletta dello show:

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi