Duran Duran in concerto a Lucca: scaletta

I Duran Duran sbarcano a Lucca per il loro unico concerto italiano: scopriamo la scaletta dello show della band.

Continuano i grandi concerti che stanno animando questa estate italiana. Giovedì 23 giugno arrivano a Lucca i Duran Duran, che dopo sei anni passati lontano dalle scene sono tornati a esibirsi in tour e ora sbarcano a Lucca per la loro unica tappa italiana. La band britannica si esibirà al Parco Bussola Domani al Lido di Camaiore, Lucca, per una data molto attesa. Son o ancora disponibili alcuni biglietti, i cui prezzi variano. Si vai 41,90 euro per il posto in piedi ridotto Frecciarossa ai 59,80 euro per il posto intero ridotto, fino ai 92 euro per il posto in piedi all’interno del settore garden. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto.

Duran Duran: la scaletta del concerto a Lucca

I Duran Duran porteranno sul palco alcuni dei loro successi più importanti. La scaletta non è stata ufficializzata, ma basandoci su quella del concerto del 12 giugno a Dublino potrebbe essere questa:

The Wild Boys

Anyone Out There

Invisible

All of You

A View to a Kill

Notorious

Union of the Snake

Come Undone

Give It All Up

What Happens Tomorrow

Ordinary World

Tonight United

Planet Earth

Hold Back the Rain

White Lines (Don’t Do It)

Girls on Film / Acceptable in the 80’s

The Chauffeur

Hungry Like The Wolf

Rio