Big Boss Big Tino testo significato canzone napoletana virale Tik Tok

A 27 anni da Big Poppa di Notorious BIG arriva la versione napoletana di Big Tino virale su Tik Tok: Big Boss testo e significato

Nel 1995 Notorious BIG pubblicava la hit Big Poppa, brano entrato nella storia del rap che fece conoscere l’artista in tutto il mondo. Oltre 6 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti con il brano che è stato inserito in numerose colonne sonore di film e serie tv. Il successo di Big Poppa è stato costante nel corso degli anni con numerosi artisti che hanno campionato lo stesso brano scelto da Notorious. La canzone scelta dal rapper scomparso nel 1997 è infatti Between the Sheets dei The Isley Brothers utilizzata anche in Italia dagli Articolo 31 per la canzone Solo per te. Anzi il duo composto da J Ax e Dj Jad furono i primi ad usare il campionamento del brano dei The Isley Brothers.

A distanza di 27 anni quel beat torna ad essere conosciuto grazie a Tik Tok e a Big Tino. Il rapper di Acerra, in provincia di Napoli, ha inciso Big Poppa RMX e proprio in questi giorni il suo brano è diventato virale sui social, in particolare Tik Tok con migliaia di utenti che inseriscono una parte del brano nei loro video. La spinta social è arrivata grazie all’omaggio nato dal rapper per i 50 anni di Notorious BIG, grande ispirazione musicale dello stesso artista napoletano come annunciato sul suo canale Instagram. Scopriamo testo e significato di Big Boss di Big Tino.

Big Boss testo e significato

Cu nu fogl e cu na penn

Mo t scriv a vita mi

Passaggiann po quartier

Sorseggiav n’atu drink

Tropp ricord cu mammà e cu papà

Sta vita è na battaglia, frat a me cs fà

M mett na cammis a coccodrill

Stu scem vó fa a drill

Sta tip ric ca big è blill

O sai nun m n facc pav semp co contant

M truov ngopp a n attic cu n abit elegant

Problem nc n stann si m chiamme 4 a nott

O tiemp scorr fort O tiemp sonn sord

M sent comm a Stiffler American Pie

Ricordo quella sera, quanta roba mi pippai

O vol e raynair o post o, sai è XL

E dint a stu borsell, p semp 4 L

Si po nun pigl o vol o tren è semp prima class

M port nu prosecc cu nu bell assagg e astic

A gent ca m chiamm Big Boss The Big Boss, The Big Boss, The Big Boss

Tеng a nu cumpagn ca m tagl sti panett

Ma o richiam semp pkke o tagl n è perfett

Accort a stu jaguar casta facc nun è nov

Ropp 2 sicond na palett cas mov

Ramm o document Cacc sta patent

Chistu facc e cazz ca s grippe sallament

M stann ngopp e pall chi cu me va in arroganz

Teng sett piezz ngatastat sott e pall

Allor a vit va accussi Vac annanz e fum weed

Freddy ripetev fa sta robb ca si o king (king)

Si m Chiamm nun c stong..

Ma sis tratt e sord ammor o sai ca t rispong

Pront Big Scriv nata part e storij

Stu scem ca s attegg ma n fa nu disk d’oro

C arriv primm e te compà è accussi ca va a frni

Crisciut senza nient cu nu disk e Biggie

A gent ca m chiamm Big Boss The Big Boss, The Big Boss, The Big Boss

TRADUZIONE:

Prendo carta e penna

Ora ti racconto la mia vita

Passeggiando per il quartiere

Sorseggiavo un altro drink

Troppi ricordo con i miei genitori

Questa vita è una battaglia, fra che si fa?

Indosso una camicia mimetica

Questo scemo mi ha sfidato sulla drill

Questa ragazza mi dice che sono carino

Lo sai non mi faccio problemi e sono sempre io a pagare cash

Ora vivo in un attico e indosso un abito elegante

Problemi non ci sono anche se mi chiami alle 4 di notte

Il tempo scorre veloce, il tempo è denaro

Sono come Stiffler di American Pie

Ricordo quella sera, quanta roba mi pippai

Il posto del volo di Ryanair è sempre XL

E all’interno della borsa sempre 4 L

Se non prendo l’aereo, scelto il treno in prima classe

Prendo un prosecco e assaggio astice

La gente mi chiama Big Boss, The Big Boss

Ad un amico che mi taglia i panetti di droga

Lo chiamo spesso perché il taglio non è perfetto

“Attenti al tizio che si trova nella Jaguar perché ha un viso conosciuto”

Due secondi dopo la paletta della polizia

“Patente e libretto prego”

Non mi piace l’arroganza delle forze dell’ordine

Ho sette pezzi di droga sotto al sedile

La vita così, vado avanti fumando erba

Freddy mi diceva “continua a fare musica che sei il re”

Se mi chiami non ti rispondo

Ma se si tratta di soldi, ti rispondo sempre

“Pronto Big, scrivi un’altra parte di questa storia”

Questo scemo che si vanta ma non ha mai conquistato un disco d’oro

Arriverò prima di te perché così andrà a finire

Cresciuto senza avere niente con un disco di Notorious BIG

La gente mi chiama Big Boss, The Big Boss

