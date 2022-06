Quanti film di Natale hanno fatto Boldi e De Sica: l’elenco

- Advertisement -

Christian De Sica e Massimo Boldi sono i grandi nomi dei cinepanettoni: andiamo a scoprire tutti i film di Natale che hanno fatto insieme.

Fino a qualche anno fa, il Natale italiano era simboleggiato da Christian De Sica e Massimo Boldi. I due sono stati i grandi mattatori di un sottogenere della commedia che ha preso molto piede in Italia, ovvero quello dei cinepanettoni, le commedie di Natale. Per tantissimi anni i due attori hanno accompagnato le festività natalizie degli italiani: scopriamo tutti i film che hanno fatto insieme.

Christian De Sica e Massimo Boldi: l’elenco dei film di Natale

Christian De Sica e Massimo Boldi hanno condiviso la quasi totalità dei cinepanettoni. Il primo film in cui hanno lavorato insieme è Vacanze di Natale ’90, prima di quello De Sica aveva preso parte a Vacanze di Natale e Vacanze in America nel 1983 e nel 1984, film a cui Boldi non ha preso parte. Dal 1990, i due attori sono arrivati puntualmente insieme a Natale al cinema fino al 2005. Poi c’è stata la separazione, con De Sica che ha continuato nella sua serie da Natale a New York nel 2006 fino a Vacanze di Natale a Cortina nel 2011, mentre Boldi si è arreso prima, con La fidanzata di papà nel 2008. I due poi sono tornati a lavorare insieme nel 2018 nel film Amici come prima, ritornando dunque a lavorare insieme a più di dieci anni di distanza.

Andiamo dunque a scoprire la lista completa cinepanettoni con Christian De Sica e Massimo Boldi:

Vacanze di Natale ’90 (1990)

Vacanze di Natale ’91 (1991)

Anni 90 (1992)

Anni 90 – Parte II (1993)

S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa (1994)

Vacanze di Natale ’95 (1995)

A spasso nel tempo (1996)

A spasso nel tempo: l’avventura continua (1997)

Paparazzi (1998)

Vacanze di Natale 2000 (1999)

Body Guards – Guardie del corpo (2000)

Merry Christmas (2001)

Natale sul Nilo (2002)

Natale in India (2003)

Christmas in Love (2004)

Natale a Miami (2005)

Amici come prima (2018)