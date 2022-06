Rkomi in concerto estivo a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Rkomi torna in scena per continuare il suo incredibile 2022: andiamo a scoprire la scaletta del concerto di Firenze.

Il 2022 si sta confermando un anno sensazionale per Rkomi. Dal Festival di Sanremo allo spettacolare tour che lo ha visto protagonista in primavera. Ora, dopo aver pubblicato il nuovo singolo Ossa rotte, l’artista milanese è pronto a ripartire con un ricchissimo tour estivo che lo vedrà protagonista fino a fine agosto. Il rapper si è già esibito l’11 giugno in apertura dell’attesissimo concerto degli Imagine Dragons, ma è ora è pronto a partire ufficialmente da Firenze col suo tour estivo. Andiamo a scoprire la possibile scaletta della serata.

Rkomi: la scaletta del concerto a Firenze

Rkomi torna a Firenze dunque dopo esservisi esibito già durante questa primavera. L’artista sarà di scena venerdì 24 giugno all’Anfiteatro delle Cascine e l’attesa è ovviamente alle stelle per lo show. Questo nel capoluogo toscano è di fatto il primo concerto del tour estivo e non conosciamo dunque la scaletta che l’artista porterà in scena. Probabilmente, Rkomi apporrà qualche variazione rispetto a quella che ha contrassegnato il tour primaverile, aggiungendo sicuramente il nuovo singolo Ossa rotte, ma cambiando anche altre canzoni sia nella scelta che nell’ordine.

Basandoci dunque sulla scaletta dei precedenti concerti di Rkomi, andiamo a vedere quella che potrebbe essere la possibile scaletta dello show a Firenze, cui va aggiunta senza dubbio Ossa Rotte e che, lo sottolineiamo di nuovo, può essere soggetta a variazioni e cambiamenti:

Insuperabile

10 ragazze / Acqua calda e limone

Maleducata

Mai più

Alice

Blu e Blu Part II

Mare che non sei

Luna piena

Fegato, fegato spappolato

Milano bachata

Apnea

Ho paura di te

Diecimilavoci

Ho spento il cielo

La coda del diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Cuore dollari

Paradiso vs Inferno

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Partire da te

Nuovo Range

Acquagym