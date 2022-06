Una babysitter in pericolo come finisce: trama e cast

- Advertisement -

Una babysitter in pericolo è un film thriller del 2020 diretto da Amy S. Weber. Vediamo insieme la trama, il finale e il cast completo della pellicola.

Il thriller pomeridiano di Tv8 è Una babysitter in pericolo, produzione firmata Almost Never Films con titolo originale di The Captive Nanny. La regia è affidata ad Amy S. Weber (Annabelle & Bear, A Girl Like Her) e i ruoli principali sono ricoperti da Austin Highsmith Garces e Karynn Moore.

Il film andrà in onda quest’oggi alle 13.55 e dura un’ora e 29 minuti.

Una babysitter in pericolo: la trama del film

Chloe è una ragazza con un difficile passato alle spalle che ora vuole rimettere in ordine la propria vita. Accetta così un impiego da babysitter presso la famiglia Brown, nel quale dovrà occuparsi del figlio dei coniugi Emily e Michael, Tommy.

Il lavoro sembra procedere bene, ma presto Chloe si accorge di alcune particolarità dei Brown, ad esempio l’eccessiva severità dei genitori nei confronti del figlio, per quanto riguarda la sicurezza personale: tutte le porte della casa hanno infatti serrature codificate.

Parlando con Emily, Chloe scopre il motivo di questa strana paranoia, che si rivela piuttosto giustificata: la signora Brown è infatti tormentata da un celebre musicista, Buz, che ha sviluppato un’ossessione per lei.

Una babysitter in pericolo: come finisce il film

Le cose non stanno affatto come Chloe aveva immaginato, e la situazione in casa Brown precipita molto rapidamente, quando la ragazza viene accusata di essere una spia di Buz e sequestrata in una stanza. A quanto pare, Emily e Michael aveva già fatto la stessa cosa con la precedente babysitter, che poi avevano ucciso.

Chloe però riesce a fuggire e cercare aiuto. Mentre nel frattempo la band di Buz arriva in città, ed Emily va a incontrare il musicista per confessargli la verità: Tommy è suo figlio. L’uomo però non vuole saperne niente di lei, e così la donna estrae una pistola, ma nella colluttazione finisce per colpire Michael. In fuga, Emily viene infine catturata grazie all’intervento di Chloe.

Nell’epilogo, Chloe adotta Tommy, e ora può finalmente iniziare una nuova vita.

Una babysitter in pericolo: il cast del film

Ecco il cast completo del film Una babysitter in pericolo.

AUSTIN HIGHSMITH GARCES – Emily

KARYNN MOORE – Chloe

MICHAEL AARON MILLIGAN – Michael

ANN SONNEVILLE – Stephanie

JUDAH ABNER PAUL – Tommy

WILLIE MELLINA – Rob

SARAB KAMOO – Janine

LOUIS ROBERT THOMPSON – Kevin

JASON SKEEN – Baz

SAM HOWARD – Sylvia