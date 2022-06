Cesare Cremonini in concerto a Bari: scaletta

- Advertisement -

Cesare Cremonini sbarca a Bari con il suo tour negli stadi: scopriamo la scaletta del concerto in Puglia dell’artista.

Continua il tour di Cesare Cremonini negli stadi d’Italia. Sabato 25 giugno l’ex frontman dei Lunapop sarà di scena allo stadio Arena della Vittoria di Bari. Uno show attesissimo, che ha fatto registrare il tutto esaurito: un vero e proprio bagno di folla per l’artista in Puglia. Cremonini è reduce dai concerti di Lignano Sabbiadoro, Milani, Torino e Firenze e ora sarà di scena in Puglia per portare in scena un altro grandissimo show. Sarà possibile iniziare ad accedere all’interno dello stadio già a partire dalle ore 15:30, poi ci sarà una lunga attesa fino alle 21:15, orario in cui è prevista l’esibizione dell’artista. Si tratta del terzultimo concerto del tour di Cremonini, prima delle due attesissime date finali a Roma e a Imola.

Cesare Cremonini: la scaletta del concerto a Bari

Sabato 25 giugno dunque Cesare Cremonini si esibisce allo stadio Arena della Vittoria di Bari. L’artista porterà in scena una scaletta molto ricca, che si basa sul suo ultimo album, La ragazza del futuro, ma che annovera anche tanti successi del passato, tra cui Qualcosa di grande, che Cremonini riporta in scena a circa venti anni di distanza dall’ultima volta. Previsto anche un momento intenso, ovvero il duetto virtuale con Lucio Dalla sulle note di Stella di mare.

Attesa alle stelle dunque per il concerto a Bari di Cremonini, ecco la scaletta della serata:

Cercando Camilla

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Logico #1

Grey Goose

Qualcosa di grande

Chimica

Colibrì

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Mondo

Stella di mare

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Delfini

Chiamala felicità

Ciao

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore