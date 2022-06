Ricchi e Poveri chi sono i componenti e le canzoni più famose

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio i Ricchi e Poveri: chi sono i componenti del gruppo e quali sono le loro canzoni più famose.

All’interno della storia della musica italiana, un ruolo di rilievo è sicuramente rivestito dai Ricchi e Poveri, autori di molte canzoni di successo. Andiamo dunque a conoscere i componenti del gruppo e quali sono le canzoni di successo che hanno realizzato.

Ricchi e Poveri: chi sono i componenti

Il gruppo nasce originariamente come un quartetto polifonico nel 1967, formato da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Il gruppo si è progressivamente ridotto: la prima a lasciare è stata Marina Occhiena nel 1981, mentre Franco Gatti ha detto addio nel 2016. Tuttavia, nel 2020 i due si sono riaggiunti al gruppo, annunciando una incredibile reunion che li ha portati anche a partecipare come ospiti al Festival di Sanremo del 2020. La formazione originale dei Ricchi e Poveri si sfalda però nuovamente nel 2022, dopo che la pandemia li ha costretti ad annullare molti progetti in programma e i Ricchi e Poveri sono così tornati a essere un duo.

Il gruppo ha realizzato moltissime canzoni di successo e ha ottenuto moltissimi premi e riconoscimenti. Nel 1970 e nel 1971 sono arrivati due secondi posti al Festival di Sanremo con La prima cosa bella e Che sarà, poi nel 1985 arriva finalmente il grande successo al Teatro Ariston con Se m’innamoro.

Il più grande successo della carriera del gruppo è senza ombra di dubbio il brano Sarà perché ti amo, canzone che ha ottenuto la certificazione di disco di platino in Italia e diverse certificazioni di disco d’oro in giro per il mondo, in particolare in Svizzera, Spagna, Germania, Austria e Francia. Un successo internazionale, che ha portato poi a diverse versioni del brano, sia in altre lingue che tramite riarrangiamenti e cover.