Gaetano Curreri Vasco Rossi perché sono amici? Non solo canzoni scritte

Gaetano Curreri e Vasco Rossi hanno scritto insieme canzoni diventate intramontabili hit. Ma non sono amici solo per questo

Gaetano Curreri ha compiuto 70 anni di età, il suo compleanno è il 26 giugno. Amico di Vasco Rossi, lo storico leader degli Stadio vanta una carriera legata non solo a successi come Sorprendimi, giusto per citarne una di canzone della sua band.

Il cantautore ha scritto con Blasco brani come Cosa vuoi da me cantata da Loredana Bertè a Sanremo 2019, La tua ragazza sempre interpretata da Irene Grandi, Vuoto a perdere hit di Noemi ma sopratutto Dimmi che non vuoi morire resa un Ever Green con una divina interpretazione di Patty Bravo a Sanremo 1997.

Viene semplice pensare che Gaetano Curreri e Vasco Rossi sono amici perché scrivono canzoni insieme e collaborano alla stesura di testi da oltre quaranta anni. È vero solo in parte. Il leader degli Stadio non ha esclusivamente scritto e arrangiato per il cantautore di Albachiara come successo con altri grandi artisti.

Gaetano Curreri Vasco Rossi amici



Questo è scontato direte, come molti sanno che è più corretto dire che compositore ha scritto con Blasco e non per lui dei grandi successi. Insieme ad esempio ad un passo dagli anni Ottanta hanno dato vita a due album del calibro di Ma cosa vuoi che sia una canzone e Non siamo mica gli americani. Eppure c’è dell’altro. Gaetano Curreri e Vasco Rossi sono amici perché è stato proprio il leader degli Stadio a convincere Blasco nel 1977 ad incidere il suo primo disco.

Insieme hanno anche collaborato alla nascita di una delle primissime radio libere di Italia la fondazione di Punto Radio a Zocca. “Senza di te non avrei mai iniziato questa straordinaria avventura scriveva Vasco nel 2020 per augurare buon compleanno a Curreri. Un’avventura che è diventata storia della musica.