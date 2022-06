Isola dei Famosi quanto vince il vincitore: montepremi

- Advertisement -

L’Isola dei famosi giunge al suo atto conclusivo: scopriamo quanto vince il vincitore del reality show di Canale 5.

Siamo finalmente giunti al momento tanto atteso: la finale della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Questa edizione dei record, particolarmente lunga, giunge a conclusione lunedì 27 giugno, dopo un cammino intenso e lungo. Come capitato all’ultima edizione del GF Vip, l’Isola dei famosi ha visto allungarsi la propria durata a show in corso, attirando nuovi concorrenti e un pubblico sempre più affezionato. Il programma di Ilary Blasi giunge ora al suo termine, siamo pronti a conoscere chi sarà il vincitore di questa sedicesima edizione, che si porterà a casa il montepremi a disposizione. A tal proposito: andiamo a scoprire quanto vince il vincitore dell’Isola dei famosi.

Isola dei famosi: il montepremi

Sono rimasti in sei a contendersi la vittoria di questa edizione dell’Isola dei famosi, la più lunga di sempre. Un’edizione storica, che i sei naufraghi rimasti vogliono vincere sia per entrare nella storia del programma, che per portarsi a casa il ricco montepremi finale. Il premio destinato al vincitore è molto ricco: 100.000 euro. Tuttavia, come accaduto nella scorsa edizione, al vincitore dovrebbe entrare in tasca solo la metà della cifra, mentre l’altra metà dovrebbe essere destinata in beneficenza. Una cifra comunque considerevole, che i sei naufraghi rimasti vogliono comprensibilmente portarsi a casa.

Lunedì 27 giugno scopriremo il vincitore di questa edizione dell’Isola dei famosi. A contendersi il successo sono rimasti Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani e Mercedesz Henger. I primi due sono al momento i favoriti dei pronostici, mentre gli ultimi due dovranno prima superare indenni il televoto. Proprio il voto del pubblico da casa sarà decisivo a decretare il vincitore di questa edizione dell’Isola dei famosi. Gli spettatori hanno la possibilità di votare tramite l’applicazione ufficiale dello show, disponibile per tutti i dispositivi mobili, tramite il sito web Mediaset Infinity, tramite la smart tv col telecomando oppure con un SMS al numero 477 000 2, indicando il nome del naufrago che si desidera far vincere.

Isola dei famosi: i vincitori del passato

Chi sarà dunque il naufrago che si unirà alla lista dei vincitori? Un elenco molto ricco, che vede chiaramente 15 vip che sono riusciti nell’impresa nelle precedenti edizioni. L’ultimo vincitore, quello del 2021, è stato Awed, il primo dell’era Ilary Blasi. Nell’edizione condotta da Nicola Savino nel 2012 ha vinto Antonella Elia, poi c’è stata l’era Marcuzzi con il trionfo di Giulia e Silvia Provvedi, poi in ordine di Giacobbe Fragomeni, Raz Degan, Nino Formicola e Marco Maddaloni.

Le prime edizioni dello show sono state invece appannaggio di Simona Ventura e il primo storico vincitore dell’Isola è stato Walter Nudo. Dopo di lui hanno trionfato: Sergio Muniz, Lory Del Santo, Luca Calvani, Manuela Villa, Vladimir Luxuria, Daniele Battaglia e Giorgia Palmas. Ora a breve conosceremo il nome del prossimo vincitore dell’Isola, il sedicesimo a unirsi a questo speciale elenco.