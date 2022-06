Isola dei Famosi perché Alvin ha occhio nero

- Advertisement -

Isola dei famosi: scopriamo cosa è successo all’inviato sull’isola Alvin e perché il conduttore ha un occhio nero.

L’Isola dei famosi si avvicina al gran finale della sua sedicesima edizione. È stata una stagione molto interessante e appassionante, in cui a detta di Ilary Blasi “tutto può cambiare” e infatti molte cose sono cambiate in corsa, tra cui anche proprio la data della finale, posticipata di un mese e ora arrivata il 27 giugno 2022. Sarà una serata importante dunque, in cui conosceremo il nome del vincitore di questa sedicesima edizione del reality show. Terminerà l’avventura dei naufraghi sull’isola, ma anche la permanenza in Honduras dell’inviato Alvin, che ha accompagnato i protagonisti in questa avventura, raccontando le vicende che li hanno contrassegnati in questi mesi. Proprio Alvin recentemente è stato protagonista sui social, mostrandosi con un occhio nero e creando un simpatico siparietto con Ilary Blasi a riguardo. Scopriamo cosa è successo all’inviato.

Perché Alvin ha un occhio nero

La colpa è di Ilary Blasi, secondo il siparietto messo su da Alvin. Qualche giorno fa infatti il conduttore su Instagram aveva condiviso delle foto in cui era al mare e insieme a lui c’era un finto quadro di Ilary Blasi. Sotto al fotomontaggio, il conduttore ha scritto: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”. Un simpatico siparietto, cui però hanno fatto seguito le foto e i video di Alvin con l’occhio nero e allora l’inviato di questa sedicesima edizione dell’Isola ne ha approfittato per riprendere lo scherzo, scrivendo: “Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero…poi dicono coincidenze”.

Insomma, Alvin ha buttato sul ridere l’incidente che l’ha coinvolto, causandogli il vistoso occhio nero. Niente di grave però per lui, che sempre tramite i social ci ha tenuto a rassicurare tutti i fan circa la sua presenza alla finale. In molti infatti si erano chiesti se Alvin non avesse dovuto dire addio all’atto conclusivo di questa incredibile stagione dell’Isola dei famosi, ma l’inviato è presente anche per quest’ultima grande serata prima dello stop definitivo della stagione.