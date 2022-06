Nicolas Vaporidis prima e dopo Isola quanto è dimagrito FOTO

- Advertisement -

Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, un trionfo per l’attore. L’attore è apparso molto dimagrito rispetto al primo giorno del reality

Con l’87% dei voti Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei Famosi 2022. Un vincitore annunciato da tempo per l’edizione numero 16 del reality condotto da Ilary Blasi. L’attore è stato infatti fin dai primi giorni del suo percorso in Honduras tra i papabili per la vittoria finale. Puntata dopo puntata il suo primato si è rinsaldato come si poteva intuire dai televoti che condannavano i naufraghi che lo avevano attaccato. Un’avventura importante per Nicolas Vaporidis che inizialmente restio ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 per sfidare soprattutto se stesso e superare quei limiti caratteriali che spesso lo hanno messo in difficoltà.

Dopo 99 giorni di sfide, litigi, risate, prove fisiche e fame, Nicolas Vaporidis è apparso decisamente cambiato rispetto alla foto dove è immortalato prima della partenza per l’Honduras. Così come avviene per tutti coloro che partecipano all’Isola dei Famosi anche Nicolas Vaporidis è apparso nettamente dimagrito, si ipotizza di circa 6 kg così come la sua compagna d’avventura Carmen Di Pietro con cui ha iniziato il reality e lo ha concluso. Sono stati loro due gli unici ad aver partecipato a tutti i 99 giorni del programma condotto da Ilary Blasi. Oltre al peso evidente, Nicolas Vaporidis è apparso con una barba incolta e con sfumature bianche, altra piccola caratteristica che prima dell’Isola dei Famosi non era mai apparsa sul suo viso.

Come detto non solo Nicolas Vaporidis, ma anche gli altri naufraghi hanno perso peso e sono apparsi nettamente dimagriti. Carmen Di Pietro ha perso 6 kg, mentre Edoardo Tavassi, uscito in semifinale, si è presentato in studio con un fisico decisamente asciutto rispetto al suo ingresso all’Isola dei Famosi. Anche la sorella Guendalina aveva perso qualche chilo ma come ammesso dalla stessa influencer è bastato poco per recuperare quanto perso.