Boris 4 quando esce la nuova stagione: data d’uscita

- Advertisement -

Boris 4, quando esce su Disney Plus l’attesa nuova stagione che ci mostra cosa è successo a Renè e se Arianna sta davvero con Alessandro

Boris 4 ha terminato con le riprese, non resta che attendere l’uscita della quarta stagione dell’amata serie con protagonista Rene Ferretti. É possibile vedere nuovo capitolo della saga dedicata a cosa succede dietro le quinte della televisione comodamente su Disney+, piattaforma streaming dell’azienda che ricalca quello che in un’era pre digitale era Fox.

Boris 4 esce il. La data di uscita della quarta stagione della serie con Pannofino attende di essere ufficiale, nel frattempo ci sono stati degli spoiler da parte di un grande attore del cast. Corrado Guzzanti che interpreta lo psicopatico Mariano Bruni ovvero il conte degli occhi del cuore ha spoilerato il mese d’uscita del nuovo appuntamento con la saga: ottobre. Il volto comico di Vulvia ha ritrattato dicendo che bisogna attendere Disney+ per sapere con precisione se ottobre è davvero il mese in cui esce Boris 4.

Mese più, mese meno c’è grande attesa per il ritorno del regista Rene Ferretti e del suo pesce rosso che da il nome alla serie, tanto quanto quello delle vicende che riguardano Duccio, Arianna e Alessandro fino al capo elettricista Biascica.

Boris 4 trama (possibile)

La trama di Boris 4 è avvolta nel mistero e anche dagli spoiler c’è poca ciccia, Disney+ su cui è visibile la serie ha la bocca cucita sulla sinossi. L’unica certezza della nuova stagione è che sarà dedicata alla solita troupe che ora da gli occhi del cuore, quindi fiction tv, passa a lavorare su prodotti per le piattaforme streaming e i social.

Possiamo per fare una sorta di Fanta trama di Boris 4. Eravamo rimasti con dei punti in sospeso con l‘ultima puntata della terza stagione. Boris 3 finisce con la fine del contorto amore tra Arianna e Alessandro, l’assistente di studio vola negli Stati Uniti, Seppia diventa aspirante sceneggiatore di trash.

René e Duccio hanno cambiato lavoro fanno le guardie forestali ma la loro tranquillità è minata dalla telefonata niente meno del dottor Cane, entusiasta della puntata zero de gli occhi del cuore 3. Vero che il fim tratto dalla serie ci mostra il regista con talismano un pesce rosso che è tornato in Magnesia per il giovane Ratzinger mentre Arianna e Alessandro sono una vera coppia. La pellicola cinematografica che parla di cinepanettoni dovrebbe però essere ignorata.

La trama della nuova stagione di Boris potrebbe essere incentrata su René Ferretti impegnato a girare per lo streaming scene ispirate magari a Gomorra. Dovrà forse avere tra gli attori influncer o perfino mettersi alla prova con le dinamiche da reality. Nel cast della quarta stagione della serie da sei episodi tutti gli attori del vecchio gruppo di lavoro. Le new entry sono:Giulia Anchisi, Aurora Calabresi, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò e Nina Torresi.