Brad Pitt Angelina Jolie perché si sono lasciati: il processo

Brad Pitt e Angelina Jolie: il racconto della loro storia d’amore, del perché si sono lasciati e il processo che ha fatto seguito.

Una delle coppie più famose della storia del cinema è stata sicuramente quella formata da Brad Pitt e Angelina Jolie. Due degli attori più famosi di Hollywood, che hanno condiviso in diverse occasioni il set e per molti anni anche le loro vite, fino a quando hanno messo la parola fine al loro matrimonio. La storia tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha però emozionato milioni di fan, ovviamente molto delusi quando questa è terminata. Ma perché si sono lasciati Brad Pitt e Angelina Jolie? Ripercorriamo la loro storia d’amore, fino alla fine e ciò che è successo dopo.

Brad Pitt e Angelina Jolie: la storia d’amore

I Brangelina, nomignolo con cui era conosciuta la coppia, sono stati insieme dal 2005 al 2016. I due sono stati fotografati insieme in una vacanza in Kenya nel 2005 e subito hanno fatto impazzire le voci del gossip. Probabilmente i due si sono conosciuti sul set del film Mr. & Mrs. Smith sempre in quell’anno, da lì la scintilla e poi la storia d’amore.

Brad Pitt e Angelina Jolie dunque hanno intrapreso la loro relazione. Un anno dopo è nata la prima figlia della coppia, Shiloh Nouvel, cui hanno seguito i due gemelli Knox e Vivienne venuti al mondo nel 2008. I due attori si sono sposati poi nel 2014, ma nel 2016 la storia d’amore dei Brangelina è giunta a conclusione.

Brad Pitt e Angelina Jolie perché si sono lasciati

Naturalmente ha fatto molto rumore il perché sella separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Subito si sono diffuse moltissime indiscrezioni sui motivi di questa decisione, con diverse fonti che raccontavano una realtà abbastanza inquietante. Qualche anno dopo l’attrice di Ragazze interrotte ha parlato di quel periodo della sua vita, raccontando al Guardian di aver lasciato Brad Pitt per il bene e la sicurezza dei suoi figli e di aver vissuto momenti molto difficili, con la decisione che è stata molto sofferta.

È stato un periodo turbolento quello che ha seguito la separazione, iniziata nel 2016 e arriva a finalizzazione col divorzio nel 2019. I due ex coniugi hanno sempre cercato di mantenere il riserbo intorno alla faccenda, anche perché tra loro era in atto una causa legale e quindi non potevano svelare troppi dettagli di ciò che era successo.

Brad Pitt e Angelina Jolie: il processo

Come detto, alla separazione di Brad Pitt e Angelina Jolie ha fatto seguito anche una causa legale, con le due star che si sono date battaglia sulla custodia dei figli e un costosissimo patrimonio da dividere. L’ultimo capitolo di questa battaglia è arrivato a febbraio, quando Brad Pitt ha citato in causa l’ex moglie Angelina accusandola di aver venduto le quote della loro azienda vinicola senza il suo consenso e col solo scopo di causargli del male.

Secondo diverse fonti americane, la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt potrebbe diventare la disputa dei prossimi tempi, prendendo un po’ il posto di quello che è stato il processo riguardante Amber Heard e Johnny Depp. L’America che ama il dramma è pronta a una nuova appassionante battaglia legale.