SKAM Italia 5 quando esce ufficiale: il protagonista

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di SKAM Italia 5. I fan sanno finalmente chi sarà il protagonista della nuova stagione e quando arriverà in streaming.

Splendide notizie per i fan di SKAM Italia. Netflix ha annunciato finalmente la data d’uscita ufficiale della nuova stagione. Un lunedì ricco di emozioni, dal momento che la piattaforma streaming non si è limitata a un semplice post con foto allegata. Spazio per il primo teaser trailer, che fa da presentazione ufficiale dei nuovi episodi, dopo una serie di stories su Instagram che hanno stuzzicato l’attenzione degli appassionati. Sappiamo chi è il nuovo protagonista e soprattutto abbiamo una data d’uscita ufficiale, che non è affatto distante. Di seguito trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

SKAM Italia 5 Elia protagonista

In poco più di 50 secondi Netflix ha cambiato la giornata dei fan di SKAM Italia. Il teaser trailer mostra una festa ricca di ragazzi. Tutti ridono e sembrano divertirsi un mondo. Bicchieri al cielo e occhi che luccicano. C’è però qualcuno che osserva la scena come se non ne facesse parte, restandovi all’esterno, almeno mentalmente.

Scopriamo così come il racconto di SKAM Italia 5 si concentrerà su Elia. É lui il nuovo protagonista. Una scelta che promette d’essere vincente, considerando come sia stato un po’ sottovalutato fino a oggi. Ciò vuol dire che vi è tanto da raccontare ed esplorare. Al fianco di Elia torneranno i personaggi amatissimi dai fan di SKAM Italia. Ritroveremo Federico Cesari (Martino), che sarà il protagonista della serie Netflix Tutto chiede salvezza, ispirata al romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Spazio anche per Beatrice Bruschi (Sana), Ludovico Tersigni (Giovanni), Ludovica Martino (Eva), Giancarlo Commare (Edoardo) e Pietro Turano (Filippo). Si amplierà il novero degli attori coinvolti, con Lea Gavino (sorella di Damiano Gavino) nel ruolo di Viola e Nicole Rossi nei panni di Asia.

SKAM Italia 5 teaser trailer

SKAM Italia 5 data uscita e trama

I nuovi episodi della serie TV saranno disponibili in streaming su Netflix dal prossimo 1 settembre 2022. Un regalo decisamente gradito dopo le vacanze d’agosto. La trama è ancora sconosciuta ma qualcosa è stato svelato. Sappiamo infatti che Elia, interpretato da Francesco Centorame, si ritroverà al centro di un percorso di accettazione. Non sappiamo in che modo si esplicherà ma di sicuro il gruppo di amici saprà stargli vicino.