Battiti live 2022 scaletta e cantanti prima puntata 5 luglio

Battiti Live la scaletta e i cantanti protagonisti della prima puntata della kermesse musicale, in onda su Italia 1 martedì 5 luglio 2022.

Arriva anche l’appuntamento su Italia 1 con Battiti Live. La rassegna musicale è andata in onda in primavera con una speciale edizione itinerante, che si è svolta in collaborazione con MSC Crociere in quattro dei più importanti e suggestivi porti del Mediterraneo. Ora però la kermesse canora torna nella sua versione originale, con la ventesima edizione che prende il via con la trasmissione televisiva a partire da martedì 5 luglio.

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 sarà protagonista di cinque serate su Italia 1, con la conduzione della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Questa edizione, a differenza delle ultime due, torna a essere itinerante e si svolge dunque in diverse location della Puglia. Al fianco dei conduttori c’è anche la giovane Mariasole Pollio, a contatto col pubblico nelle piazze per raccoglierne le emozioni e i pensieri. La prima puntata dunque di questa edizione del 2022 di Battiti Live va in onda martedì 5 luglio: la scaletta dei cantanti protagonisti.

Battiti Live 2022: la scaletta della puntata di martedì 5 luglio

La prima puntata di Battiti Live 2022 presenta subito una scaletta molto ricca, con tantissimi protagonisti di questa calda estate musicale. Ci sarà sul palco il trio del momento, formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, i quali ovviamente porteranno in scena La dolce vita, hit che si trova al momento al primo posto dei brani più ascoltati in Italia su Spotify. Oltre a loro ci saranno anche altri protagonisti che hanno realizzato hit estive insieme, come ad esempio Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, pronti a portare sul palco la loro Caramello.

Ogni artista protagonista canterà due o tre canzoni durante la serata. Oltre ai già citati ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, pronti sicuramente a cantare il loro ultimo singolo: Giovani Wannabe. Spazio anche a Coez, protagonista probabilmente con Essere Liberi e Occhi Rossi, Luigi Strangis, da cui ci aspettiamo sicuramente Tienimi stanotte, Francesco Gabbani e Fred De Palma, pronti anche loro a cantare le nuove hit pubblicate da poco.

La scaletta si completa con la presenza di Aka7even, Gabry Ponte, Baby K, Boro Boro, Mr Rain, Alfa e Matteo Romano. Due ospiti speciali saranno anche Marco Mengoni e La Rappresentante di Lista, protagonisti delle esibizioni on the road rispettivamente da Conversano e da Ceclie Massapica. Appuntamento dunque a martedì 5 luglio su Italia 1 con il primo episodio di Battiti Live 2022.