É vero che Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Dopo il successo di Mille i due si sono mostrati sempre meno sui social, fino a questo momento.

Svariati gli indizi che hanno portato gli esperti di gossip a supporre che Fedez e Achille Lauro avessero litigato e che il loro rapporto fosse oggi ben distante da quello che era al tempo di Mille. Dagospia sosteneva come i due si fossero addirittura tolti il saluto, essendo arrivati ai ferri corti. A dimostrare il tutto è stato riportato un episodio particolare avvenuto durante la settimana della moda milanese. Invitati entrambi alla sfilata di Gucci, i due cantanti non si sarebbero neanche rivolti la parola: “Non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro”.

Alcuni legano questa situazione a un episodio avvenuto tra i due a Domenica In, raccontato poi da Fedez durante il podcast Muschio Selvaggio. Riferendosi a un misterioso artista, il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato come, finito il Festival, abbia salutato tutti nella saletta di Mara Venier. La risposta di questo anonimo artista, però, è stata mandarlo a quel paese solo perché era arrivato sul podio: “Mi ha detto che non me lo meritavo. È stata una roba forte”. Sarà stato Lauro?

Fedez e Achille Lauro litigio: la spiegazione

Le voci su una possibile rottura tra i due sono proseguite, data l’assenza di Achille Lauro al LoveMi, l’evento benefico organizzato per la raccolta fondi in favore dei progetti di TOG – Together To Go, Onlus attiva nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

A spiegare la mancanza dell’artista in scaletta ci ha pensato proprio l’organizzatore. Ecco le parole di Fedez in diretta su Instagram: “Lauro non è venuto perché aveva un concerto, non so, qualcosa. Ragazzo, ve lo giuro, non abbiamo litigato. Ci siamo sentiti una settimana fa. Giurin giurello”.

Fedez e Achille Lauro: pace fatta

Se da una parte regna il silenzio, dall’altra si giura che nulla è accaduto. Ad ogni modo non vi è stata alcuna presa di posizione del marito di Chiara Ferragni contro certe storie raccontate da Dagospia. Tutto ciò lascia pensare che un po’ di verità ci fosse, anche se magari l’artista della storia di Domenica In fosse in realtà un altro.

Tutto è bene ciò che finisce bene, però, considerando come Fedez sia stato presente nel backstage del concerto di Achille Lauro, come dimostrano le sue storie pubblicate su Instagram. I due hanno deciso di mettere del tutto a tacere le voci, pubblicando uno scatto dopo post esibizione in cui sono abbracciati.