Fedez rivela tour Blink 182 in Italia poi la sopresa

Fedez in diretta Instagram ha svelato il possibile ritorno dei Blink 182 in Italia nel 2023. Il tour potrebbe essere arricchito da una sorpresa

Fedez in una breve diretta Instagram questa mattina ha rivelato una grande notizia per i fan dei Blink 182. Un possibile tour 2023 con una sorpresa per Federico. Una bella notizia che arriva dopo il successo del Love MI. Il rapper, che ha passato momenti davvero difficili, è stato protagonista dello splendido concerto, esibendosi per circa un’ora sul palco allestito in Piazza Duomo a Milano insieme all’amico ritrovato J-Ax. I due hanno riportato insieme tantissimi brani del loro passato, dalle hit estive come Vorrei ma non posto e Italiana ad alcuni brani del loro joint album, tra cui Musica del cazzo.

Qui, c’è una citazione di Fedez a uno dei gruppi che hanno segnato più di tutti la sua formazione artistica: i Blink 182. Il rapper non ha mai nascosto la sua ammirazione per la band statunitense e tempo fa ha anche avuto l’opportunità di condividere dei momenti col leader del gruppo. Lo stesso Mark Hoppus, come ha svelato il Ferragnez gli ha fatto una richiesta che non si può rifiutare cosicché presto potrà vivere un’emozionante nuovo capitolo. Il cantante di Bimbi per strada ha infatti annunciato che probabilmente i Blink 182 includeranno una o più date italiana nel loro tour 2023 e che Mark Hoppus ha promesso a Fedez che si esibirà sul palco con la band autrice di canzoni iconiche. Federico spera che la canzone sia Dammit. Una notizia sensazionale, che ha letteralmente mandato in visibilio i fan, che ora non vedono l’ora di vedere il cantante di Sapore al fianco del gruppo.

Fedez Blink 182 come si sono conosciuti

Risale a poco più di un mese fa l’incontro tra Fedez e Mark Hoppus, leader dei Blink 182. Il cantante di Senza pagare ha raccontato che i due si sono scritti dal giorno prima dell’operazione e che poi, una volta superato l’intervento, si sono visti a cena insieme alle rispettive mogli. Il loro incontro è stato documentato anche con degli scatti iconici che ritraggono Fedez arrampicato sulle spalle del cantante di All the small things, nella splendida cornice di Piazza Duomo.

Fedez ha raccontato che anche Mark ha avuto un’esperienza simile alla sua col tumore e dunque hanno cominciato a scriversi. Il rapper non ha nascosto la sua emozione, sottolineando che incontrare persone che lo hanno cresciuto senza saperlo è davvero sensazionale. Un’emozione destinata a crescere ulteriormente, chissà cosa proverà Fedez quando salirà sul palco per esibirsi insieme ai suoi idoli d’infanzia.