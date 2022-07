Scaletta concerto Salmo San Siro Milano: ospiti da applausi

La scaletta del concerto di Salmo allo Stadio San Siro di Milano raccoglie i grandi successi del rapper con chicche imperdibili e ospiti a sorpresa

Salmo in concerto a San Siro con una scaletta paura. Dopo due anni di attesa il rapper del Cielo in una stanza conquista finalmente Milano debuttando allo Stadio della City per coronare il grande successo commerciale prima dell’album Playlist e poi del suo successore Flop. Per scaldare i motori prima del grande evento di stasera 6 luglio, Salmo ha scelto di portare il live con la data zero a Bibione. Il rapper è reduce anche con la sua prima esperienza come attore con la sua Serie Tv targata Sky Blocco 181. Oltre ad interpretare il delicato ruolo del bipolare Shake si è occupato della colonna sonora e del soggetto.

Tra le prove della scaletta di San Siro, Salmo ha incantato tutti partecipando al Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro, scatenando il pubblico con un dj set da veri intenditori dinanzi ad oltre 35 mila persone. Su Instagram l’artista di Kumitè ha spoilerato che ad aprire il concerto di Milano stasera è Lazza con Slait. Confermata anche la presenza a sorpresa di Fedez. I due hanno litigato più volte sui social ma il dissing è ormai acqua passata, hanno fatto pace. Il rapper di origini sarde ha annunciato tanti ospiti a sorpresa nella sua tappa del concerto di questa sera nel capoluogo lombardo. Siamo in grado di anticiparvi la probabile presenza di Marracash e Sfera Ebbasta.

Fabri Fibra tra i papabili è invece impegnato con il suo tour “Caos Live” con la prima a Lugano. La scaletta di Salmo a San Siro sarà composta certamente dai più grandi successi del rapper da “1984” a “Russell Crowe”, passando per “Il Cielo nella stanza”, “Cabriolet” e “Stai Zitto”. Ovviamente, spazio anche a gran parte della truck list dell’album Flop uscito nel 2021 che ha venduto oltre 200mila copie e conquistando due dischi di platino .