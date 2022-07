Concerto Iron Maiden 2022 scaletta Concerto Bologna

Concerto Iron Maiden 2022 la scaletta delle canzoni che la band porterà sul palco durante il concerto italiano di Bologna.

Arriva uno dei concerti più attesi di tutta l’estate. Giovedì 7 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna saranno di scena gli Iron Maiden, una delle band metal più amate di sempre. Il gruppo si esibisce al Bologna sonic park nella loro unica data italiana all’interno del Legacy of the beast world tour, la spettacolare tournée che sta portando in giro per il mondo Steve Harris e compagni.

L’inizio dello show è previsto per le ore 21:00, poi come al solito l’orario potrebbe slittare di qualche minuto. Sono circa 30.000 le persone attese all’Arena, le quali potranno fare il proprio ingresso a partire dalle ore 15:00, orario previsto per l’apertura dei cancelli. Il pre show inizia alle 18:10 con il gruppo goth tedesco Lord of the Lost, poi a seguire alle ore 19:00 ci sarà l’esibizione degli Airbourne, band hard rock australiana. Alle 21:00 sarà quindi il momento tanto atteso degli Iron Maiden.

Concerto Iron Maiden 2022: la scaletta di Bologna

La band non ha fornito una scaletta ufficiale dei propri show e durante i tantissimi live che compongono questo gigantesco tour mondiale ha apportato spesso delle piccole variazioni all’ordine delle canzoni portate sul palco. D’altronde si tratta di un tour veramente lungo, che ora sta animando l’Europa e che si sposterà quindi in nel Nord e Centro America, raggiungendo i tantissimi fan sparsi in tutto il mondo.

Ad ogni modo, nonostante ci possano essere delle variazioni, come detto, da live a live, possiamo farci un’idea della scaletta del concerto a Bologna degli Iron Maiden sulla base dei concerti precedenti in Europa. Questa, dunque, dovrebbe essere la scaletta della serata:

Senjutsu

Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden

The Trooper

The Clansman

Run to the Hills

Aces High