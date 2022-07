Minions 2 quando esce trama e doppiatori

Minions 2 si farà attendere dai fan italiani. In molti Paesi la data d’uscita è stata fissata per l’1 luglio ma da noi occorre avere pazienza.

Quando esce Minions 2? Sul web, tra articoli e social, tutti hanno già una chiara opinione del sequel dedicato agli amatissimi folli personaggi gialli nati dalla serie di Cattivissimo me. Il motivo è che in molti Paesi la pellicola è già disponibile al cinema. Il film animato ha fatto il suo esordio l’1 luglio ma non in Italia.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo si farà attendere ancora un po’. In questa nuova avventura ci ritroviamo ancora catapultati nel passato, scoprendo un pezzo importante della storia degli adorabili e terribili esserini. Il tutto ambientato nel cuore degli anni ’70, quando Gru aveva appena 12 anni. Nel cuore un solo sogno, entrare a far parte dei Malefici 6.

Minions 2 trama

Negli anni ’70 troviamo un Gru dodicenne, ben differente dalla versione conosciuta in Cattivissimo me. Deve ancora trovare il proprio stile e guarda con ammirazione i Malefici 6. Questo è un gruppo di supercattivi di cui vorrebbe far parte a ogni costo. Decide di proporsi a loro, sostenendo un vero e proprio colloquio, così da sostituire uno dei leader del gruppo che viene licenziato.

Le cose vanno in maniera opposta rispetto alle sue speranze. I Malefici 6 non vedono altro che un bambino in lui e anzi nessuno di loro resta realmente impressionato dalle sue capacità. Tutto questo non fa altro che alimentare l’animo malvagio di Gru, che ruba una pietra ai supercattivi. Questi si mettono sulle sue tracce, così da recuperare l’artefatto. Con un certo rimando a Gli Incredibili, il giovane passa da essere il loro fan numero 1 a nemico giurato. Affida a un Minion la pietra preziosa ma questi, sbadato com’è, la perde e scatena una folle reazione a catena.

Minions 2 quando esce

Minions 2 si è fatto attendere non poco, complice anche la pandemia di Covid-19. Il primo capitolo è infatti giunto al cinema nel 2015. Il sequel uscirà in Italia nel cuore dell’estate, precisamente il 18 agosto 2022.

Minions 2 trailer

Minions 2 doppiatori

Dando uno sguardo ai doppiatori, vi è il ritorno di Pierre Coffin per le voci dei Minions, tanto del gruppo quanto dei quattro veri protagonisti, Bob, Stuart, Kevin e Otto. Pur dovendo adattare il tono, data l’età del protagonista in questa pellicola, Steve Carell è ancora una volta Gru. Nella versione italiana, invece, confermato Max Giusti. Il cast di voci è davvero ricco ed ecco chi comprende:

Taraji P. Henson – Belle Bottom

Michelle Yeoh – Master Chow

Jean-Claude Van Damme – Jean Clawed

Lucy Lawless – Nun-chuck

Dolph Lundgren – Svengeance

Danny Trejo – Stronghold

Russell Brand – Dottor Nefario

Julie Andrews – Mariena Gru

Alan Arkin – Wild Knuckles

RZA – Biker

Will Arnett – Mr. Perkins

Steve Coogan – Silas Caprachiappa