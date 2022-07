Premio Strega 2022 dove si svolge: location

Villa Giulia, sede del Museo nazionale etrusco, è la location dove si svolge il Premio Strega 2022. Un gioiello della capitale

La location che ospita il Premio Strega 2022 è Villa Giulia a Roma che, nel piazzale omonimo, è sede del Museo Nazionale Etrusco della Capitale. Unicità, mistero, incanto sono tre aggettivi che possono descrivere al meglio questo luogo suggestivo, particolarmente indicato per ospitare grande eventi come lo storico premio dedicato ai migliori scrittori emergenti.

In diretta su Rai 3, alle spalle di Geppy Cucciari, ha colpito la magnificenza della facciata di Villa Giulia. Arcate a tutto tondo, colonne di marmo e luce soffusa sono la cornice perfetta per fotografare il vincitore del Premio Strega 2022. Imponente, con la sua impronta rinascimentale, la struttura si snoda lungo Via Delle Belle Arti e si trova ai Parioli. La location dove si svolge la premiazione risale a metà ‘500 ed è la residenza estiva di Papa Giulio III. Dal 1989 ospita il muso etrusco che offre ai visitatori collezioni esclusive. Una curiosità: Villa Giulia è stata restaurata a fine ‘700 ed è stata durante la storica epidemia di peste anche lazzaretto.

Premio strega 2022 come visitare Villa Giulia

È possibile visitare Villa Giulia e il Museo Etrusco di Roma come accade con tante bellezze della Capitale. La location dove si svolge il Premio Strega 2022 è aperto dal martedì alla domenica. Sul sito ufficiale della struttura è possibile fare anche un virtual tour e scoprire i costi dei biglietti: 10 euro a ticket.

Diversi gli eventi che ospita il museo dalla scuola di Archeoastronomia fino alle osservazioni astronomiche. È dal 1953 che il museo etrusco di Roma ospita il famoso premio letterario promosso dal noto marchio di Benevento. Nello specifico il pubblico e il palco che avete visto su Rai 3 è il Ninfeo Cinquecentesco di Villa Giulia.