Tim Summer Hits 2022 Roma cantanti in scaletta 7 luglio

Tim Summer Hits torna col secondo appuntamento in prima serata su Rai 2: i cantanti che saliranno sul palco nella puntata del 7 luglio.

Arriva la seconda puntata di questa edizione dei Tim Summer Hits. La kermesse musicale che si è svolta nelle tre location di Piazza del Popolo a Roma, di Portopiccolo a Trieste e di Piazza Federico Fellini a Rimini. viene trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Anche questa seconda puntata, come la prima, ha come location la Capitale, con una delle sue piazze più rappresentative. Tantissimi i cantanti protagonisti, che si alterneranno sul palco con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits: la scaletta della seconda puntata

Anche questa seconda puntata vede una line-up molto ricca. Ci saranno alcuni grandi protagonisti dell’estate, come Annalisa e i Boomdabash con la loro Tropicana e Mika e Baby K. Spazio anche a un altro grande protagonista della scena attuale come Achille Lauro e a cantanti invece un poì più datati come Francesco Renga, Fabrizio Moro e Raf.

Tra i più giovani ci sono l’ex allievo di Amici Alex e la giovane Valentina Parisse. A completare la serata ci sono Gaia, Francesco Gabbani e Aiello. Ecco dunque la scaletta della serata, con gli artisti presentati in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Aiello

Alex

Annalisa e Boomdabash

Baby K

Fabrizio Moro

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Gaia

Mika

Nek

Raf

Valentina Parisse

Dove vedere Tim Summer Hits

La seconda puntata dell’edizione del 2022 dei Tim Summer Hits verrà trasmessa in prima serata su Rai 2, a partire dale ore 21:20 circa, giovedì 7 luglio. In alternativa, l’episodio della kermesse musicale, come tutti gli altri, può essere visto in streaming, tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, la cui registrazione e fruizione è totalmente gratuita.

In totale gli appuntamenti con i Tim Summer Hits sono sei, le serate in cui sono andate in scena le registrazioni sono state 7, tre a Roma e due a Trieste e Rimini. Successivamente quindi le serate vengono riproposte in diretta televisiva, facendo compagnia ai telespettatori per praticamente quasi tutta l’estate.