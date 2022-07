Jova Beach Party 2022 biglietti: info costo prezzi

Jova Beach Party 2022 biglietti tutte le informazioni sui costi dei biglietti per assistere ai concerti estivi di Lorenzo Jovanotti.

Uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana è senza dubbio il Jova Beach Party. Lo spettacolare tour del cantante di A te per le spiagge di tutta Italia ha preso il via il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro e sarà protagonista per praticamente tutta l’estate, fino alla data conclusiva del 10 settembre a Bresso. Jovanotti ha annunciato che questo tour sarà grandioso e unico, ha in programma uno show esclusivo per ogni tappa, con una scaletta apposita e tanti ospiti che arricchiranno le giornate in spiaggia.

Tante sorprese per i tanti fan che popoleranno le spiagge italiane per ballare e cantare le canzoni di Jovanotti. Alcune date sono già sold out, ma per molte altre sono ancora disponibili i biglietti e c’è ancora dunque l’occasione di comprarli e non perdersi uno dei grandi eventi dell’anno.

Jova Beach Party 2022 biglietti: prezzi e costi

I biglietti per assistere ai concerti del Jova Beach Party sono disponibili tramite il sito di TicketOne e per le date per cui sono ancora rimasti tagliandi, questi sono in vendita dal prezzo di 65 euro, con opzioni a salire a seconda del tipo di biglietto scelto. C’è anche infatti la possibilità di acquistare il pass di due giorni per le tappe in cui ci sono due concerti previsti, come ad esempio quelle di Marina di Ravenna, di Marina di Cerveteri, Roccella Jonica e altre. Questo biglietto costa 125 euro e permette dunque l’accesso a entrambe le date.

Queste sono invece le date dei concerti del Jova Beach Tour:

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO – MILANO Aeroporto