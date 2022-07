Ospiti Jova Beach Party 8 luglio Marina di Ravenna: i cantanti che saliranno sul palco insieme a Jovanotti nel suo attesissimo concerti.

Fa tappa a Marina di Ravenna il Jova Beach Party con due attesissime date previste per venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio. Due giornate attesissime dai fan, pronti a invadere la spiaggia romagnola per assistere a uno dei tour più amati dell’estate italiana. Il Jova Beach Party ha preso il via da Lignano Sabbiadoro e ora fa tappa a Marina di Ravenna, con due appuntamenti che hanno inizio alle ore 15:30 e che saranno ricchi di ospiti e sorprese.

Jovanotti ha annunciato che il suo tour sarà “pazzesco e senza precedenti”, con molte sorprese riservate ii fan. Tra queste ci saranno gli ospiti che saliranno sul palco insieme al cantante di Bella, intorno a cui è stato però mantenuto il massimo riserbo. L’attesa per il concerto di Jovanotti dell’8 luglio è alle stelle, proviamo a capire cosa ci dovremo aspettare.

Ospiti Jova Beach Party 8 luglio Marina di Ravenna: il gran ritorno

Come detto, non sono stati annunciati gli ospiti che animeranno le due date di Marina di Ravenna, così come quelli protagonisti delle altre tappe del Jova Beach Party. Nelle date d’esordio a Lignano Sabbiadoro abbiamo visto accompagnare la voce di Il più grande spettacolo dopo il big bang artisti di spicco come Gianni Morandi, Salmo e Max Pezzali. Nel secondo concerto a Lignano invece sono stati protagonisti i Boomdabash e Sangiovanni. Oltre a loro sono saliti anche altri artisti che hanno portato generi e stili musicali diversi per offrire uno spettacolo unico e variegato.

Ora, chiaramente, l’attesa è alle stelle per conoscere anche gli ospiti del concerto di Jovanotti dell’8 luglio. Pare che dovrebbe esserci nuovamente Gianni Morandi, così da ricreare il connubio vincente a Sanremo nella serata delle cover e che ha infiammato la prima data del Jova Beach Party. Per il resto, in parte riserbo assoluto, con l’artista che ha voluto mantenere il silenzio per non rovinare le molte sorprese in programma per i suoi fan, pronti a due incredibili giornate di musica col Jova Beach Party.

Gli ospiti confermati delle due tappe di Ravenna vedono in scaletta un big come Tananai e Fedez al fianco di Benny Benassi, non è escluso che duetteranno insieme sulle note di Pasta, singolo in cui Alberto Cotta Ramusino cita il dj. Sul palco del Jova Beach anche Davide Shorty, reduce da X-Factor nel 2015, e gli artisti locali Extraliscio. Tra i cantanti in scaletta che si esibiranno prima di Jovanotti nelle ore più calde: Ballo Balestri, bassista di Cremonini, gli Etran de l’Air, Nicola Zucchi, Chico Trujillo, Constantin Mazzz e Riccardo Marchi.