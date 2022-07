Prossimi film Marvel in uscita fino al 2024: elenco completo

Il calendario MCU è molto ricco e in costante aggiornamento. Quali sono i prossimi film Marvel in uscita fino al 2024?

Tutto è iniziato con un solo film, Iron Man con Robert Downey Jr., ma soprattutto con il sogno di riuscire a trasporre un mondo così vario e vasto come quello dei fumetti Marvel al cinema. Il tutto è divenuto incredibilmente reale e, dopo la prima grande saga, ci ritroviamo ora a salutare nuovi protagonisti calati nel complesso Multiverso, tra film e serie TV.

Seguire il tutto è un impegno serio, a patto che non ci si voglia perdere neanche una sfumatura del racconto. Dopo Thor Love and Thunder vi sono numerosi altri film in arrivo. Di seguito riportiamo un elenco completo e aggiornato, stando alle informazioni attualmente a disposizione, fino al 2024. Kevin Feige continuerà a portare storia di supereroi al cinema per molto tempo, non temete. Sottolineiamo come alcuni film non abbiano ancora una data ufficiale d’uscita. La Marvel ha però già bloccato cinque giorni in calendario tra fine 2023 e 2024: 3 novembre, 16 febbraio, 3 maggio, 26 luglio e 8 novembre.

Black Panther 2

La data d’uscita di Black Panther 2 è fissata per l’11 novembre 2022, almeno negli Stati Uniti. Non vi è ancora conferma per l’Italia ma non dovrebbe cambiare di molto. Una pellicola molto importante per svariati motivi. Si torna in Wakanda dopo la morte prematura di Chadwick Boseman. Il sequel sarà il primo film della fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Una pellicola in onore del defunto protagonista, il cui ruolo chiave sarà preso da Letitia Wright, che interpreta Shuri. Al suo fianco ritorna inoltre Lupita Nyong’o come Nakia. Nessuno sostituirà T’Challa e, come detto, avremo una Pantera Nera donna.

Guardiani della Galassia: speciale di Natale

La data d’uscita prevista è per dicembre 2022. Un’avventura divertente ed esaltante dello sgangherato gruppo guidato da James Gunn. Una sorta di anteprima del grande viaggio che sarà il terzo film stand alone. Non abbiamo informazioni sulla trama ma sappiamo che non uscirà al cinema, bensì su Disney+.

Ant Man and the Wasp Quantumania

Per quanto sia partito in sordina, il personaggio di Ant Man è divenuto uno dei preferiti del pubblico, grazie soprattutto all’interpretazione offerta da Paul Rudd. Questi tornerà nei panni del supereroe in Ant Man and the Wasp Quantumania, in uscita il 17 febbraio 2023, per la regia di Peyton Reed.

È il terzo film dedicato al personaggio in grado di rimpicciolire il proprio corpo. Al fianco di Rudd torna Evangeline Lilly, ma spazio anche a Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, nuovamente nei panni dei genitori di Hope Van Dyne, il dottor Hank Pym e Janet Van Dyne. In questa pellicola il cast si arricchisce con Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, figlia di Scott. Per il personaggio è stato effettuato un recast. Dopo averlo visto nella serie Loki, ci sarà il ritorno di Jonathan Majors, ovvero Kang il Conquistatore.

I guardiani della galassia 3

James Gunn è pronto a dire addio ai suoi amati personaggi. Il 5 maggio 2023 uscirà al cinema I guardiani della galassia 3. È il terzo capitolo standalone per gli amatissimi supereroi, che sono apparsi anche in altre pellicole, come Avengers Infinity War e Avengers Endgame, così come Thor Love and Thunder. Non sappiamo nulla della trama. Si vociferava della possibilità di scoprire qualcosa in più sul passato di Rocket. La cosa più rilevante, però, è probabilmente l’addio a uno dei protagonisti. Vi sarà una morte e, ad oggi, le quote danno in vantaggio Drax, che Dave Bautista non interpreterà più. L’attore ha spiegato di volersi dedicare a progetti di diversi tipo e d’essere pronto ad abbandonare i ruoli a petto nudo.

The Marvels

Tra un anno potremo vedere al cinema The Marvels, precisamente il 28 luglio 2023. Nia DaCosta porta in sala il secondo film stand alone su Captain Marvel, interpretata nuovamente da Brie Larson. Il suo mondo è decisamente espanso. Ne è passato di tempo dal suo primo film. Al suo fianco avremo Monica Rambeau, già vista nella serie WandaVision, interpretata da Teyonah Parris, così come Imani Vellani. La giovane attrice è la protagonista della serie Ms Marvel. Scopriremo finalmente perché Monica ha un conto in sospeso con il personaggio di Brie Larson. Da piccola l’adorava, essendo lei la figlia della sua migliore amica, Maria Rambeau. Cos’è accaduto da allora?

I Fantastici Quattro

Non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale per i Fantastici Quattro, che per ora è un film avvolto nel mistero. I fan si aspettano però di vedere John Krasinski nel ruolo di Reed Richards, avendolo già visto in Doctor Strange 2, seppur in un universo differente dal nostro. Si attendono notizie sul resto della squadra, da Susan Storm a Johnny Storm, fino a Ben Grimm, ovvero La Cosa, ma soprattutto Doctor Doom.

Captain America 4

Dopo Thor, anche Captain America avrà il suo quarto capitolo dedicato. Stavolta però non ci sarà Chris Evans, come tutti sappiamo. Dopo la serie The Falcon and the Winter Soldier, vedremo Anthony Mackie con lo scudo e la nuova divisa al cinema. Non è da escludere che al suo fianco ci sarà anche Sebastian Stan. Nessuna data ufficiale è stata fornita per l’uscita della pellicola.

Blade

Nel corso del 2024 potremo vedere il nuovo Blade. Non vi è data d’uscita per ora ma sappiamo che il protagonista sarà Mahershala Ali. L’annuncio dell’attore Premio Oscar è avvenuto nel 2019. Un nuovo rilancio dell’amato personaggio dopo la trilogia con al centro Wesley Snipes.

Deadpool 3

Ryan Reynolds non vede l’ora di portare al cinema Deadpool 3 dopo il successo dei primi due capitoli. Stavolta il personaggio farà ufficialmente parte dell’MCU. Ciò vuol dire che, almeno in parte, le sue vicende avranno un posto nell’architettura generale. Tutto ciò, però, non limiterà la creatività irriverente della pellicola. Ci sarà spazio per attori ben noti del Marvel Cinematic Universe? Probabile.

Serie TV Marvel in uscita

Il mondo Marvel è molto ampio e da tempo ha spinto le proprie trame anche sul piccolo schermo. Scopriamo tutto le serie TV in uscita tra il 2022 e il 2023:

She-Hulk Attorney At Law – 17 agosto 2022: Tatiana Maslany è She-Hulk e nella serie ci sarà spazio anche per il ritorno di Abomination (Tim Roth) e Bruce Banner (Mark Ruffalo)

Secret Invasion – nel 2023: non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale ma sappiamo che Nick Fury sarà tra i protagonisti, ovvero Samuel L. Jackson. Al suo fianco Ben Mendelson nel ruolo di Talos. Un’avventura nello spazio, dove Fury si trova da tempo, stando a quanto rivelato negli ultimi due film di Spider-Man con Tom Holland. Nel cast tornerà anche Cobie Smulders come Maria Hill

X-Men ’97 – nel 2023: gli X-Men fanno ufficialmente parte dell’MCU. La presenza di Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart, in Doctor Strange 2 è stato il primo passo. Questa serie sarà invece un revival dell’amato show animato. Fungerà da sequel

Ironheart – prossimamente: Dominique Throne nei panni di Riri Williams, ovvero Ironheart. Nel futuro dell’MCU prenderà il posto di Iron Man

Armor Wars – prossimamente: Don Cheadle torna a interpretare il ruolo di Rhodey, introdotto nei film di Iron Man

I Am Groot – prossimamente: Ryan Little guida le riprese di una serie animata dedicata all’amato personaggio de I Guardiani della Galassia

Loki 2 – prossimamente: il dio degli inganni torna dopo aver assistito allo stravolgimento del Multiverso. La sua realtà è stata modificata e trovare un equilibrio sarà un’impresa

What If 2 – prossimamente: un nuovo insieme di storie che provano a raccontare le vicende Marvel con piccole ma cruciali modifiche, immaginando universi ben distinti da quello a noi noto

Echo – prossimamente: spin-off della serie Hawkeye che si concentra sul personaggio di Alaqua Cox, mostrata come criminale inizialmente ma con molto altro da offrire

Agatha House of Harkness – prossimamente: spin-off di WandaVision incentrato sulla strega Agatha, vero villain dello show. Scopriremo di più sul suo passato? Riuscirà a liberarsi?

Wakanda – prossimamente: spin-off del film di Black Panther, incentrato sulla scoperta del regno di Wakanda

Spider-Man Freshman Year – prossimamente: serie animata che farà da prequel a Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming

Marvel Zombies – prossimamente: serie TV animata che racconterà le vicende di una nuova generazione di eroi. Sono chiamati a fronteggiare una minaccia zombie dilagante