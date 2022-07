Fabbricante di lacrime trama: quando esce il film

Fabbricante di lacrime è il caso editoriale italiano del 2022. Un best-seller di Erin Doom pronto a diventare un film per il cinema.

Da Wattpad a una vera e propria casa editrice, il percorso di Erin Doom è stato davvero esaltante. È partita dal basso, ottenendo prima l’approvazione dei lettori e poi quella di un editore. Il suo romanzo Fabbricante di lacrime l’ha consacrata, ottenendo anche un enorme passaparola su TikTok. La Gen Z lo adora e la giovane autrice ha definitivamente trovato il suo pubblico. Oggi tutti la conoscono con lo pseudonimo Erin Doom ma agli inizi era nota come DreamsEater su Wattpad, piattaforma di social reading. Non conosciamo il suo vero nome, dal momento che preferisce restare nell’anonimato. Come nel caso di Elena Ferrante, però, non poter collegare un volto a queste storie non è affatto un problema. Qualcosa però sappiamo su di lei, ovvero che è una under 30 emiliana. Ha alle spalle una formazione giuridica e non esclude la possibilità di svelare la propria identità al mondo un giorno: “Per ora lo pseudonimo mi consente di condurre la mia vita e separarla dall’ambito creativo”.

Fabbricante di lacrime film quando esce

Fabbricante di lacrime è volato in cima alle classifiche con 275mila copie vendute. È stato premiato come libro più venduto del quadrimestre del 2022 al Salone del libro di Torino. Un vero e proprio fenomeno young adult, i cui diritti sono stati opzionati dalla Colorado Film. La produzione ha avuto inizio, con un lavoro sulla sceneggiatura, e a breve si darà il via al casting. Non vi è ancora una data d’uscita ufficiale ma, stando alle informazioni in circolazione, dovrebbe raggiungere le sale cinematografiche per l’inizio del 2023.

Fabbricante di lacrime trama

Edito da Magazzini Salani, Fabbricante di lacrime di Erin Doom è ambientato in una cittadina statunitense del Minnesota. La protagonista è Nica, una giovane ragazza dagli occhi cristallini, un mare di lentiggini, capelli biondi e un’infinita dolcezza. È cresciuta all’interno di un orfanotrofio, nel Grave. Un luogo freddo e inospitale all’interno del quale non vi era spazio per dolci favole bensì per sinistre e lugubri leggende. Una di queste è quella del fabbricante di lacrime. Si narra la storia di quest’uomo pallido, solitario e totalmente vestito di nero. Si dice vivesse in un mondo dove nessuno aveva la capacità di piangere. il motivo è tristemente semplice: ognuno aveva perso i propri sentimenti ed emozioni.

Quest’uomo aveva però un dono, realizzare lacrime. Riusciva a porle sugli occhi di chiunque lo avvicinasse, ma i sentimenti generati erano unicamente tristi. Erano dunque solo lacrime di dolore. Un giorno Nica viene adottata. Trova l’amore che le era mancato e incontra un giovane, Rigel, cresciuto nel suo stesso orfanotrofio e adottato dai Milligan. È molto scontroso e brusco e mostra una gran serenità solo quando suona il piano. La loro convivenza sarà complessa ma aiuterà entrambi a muovere passi verso un futuro diverso.