Lil Peepa che ha fatto Tik Tok

Lil Peepa cosa ha fatto il tiktoker e perché i suoi video stanno diventando virali e al centro di incredibili teorie su Tik Tok.

Sappiamo ormai benissimo come Tik Tok abbia la capacità di creare i trend più disparati, tramite challenge, video virali e così via. Tra i casi più incredibili e curiosi c’è sicuramente quello di Lil Peepa, aka Joele Fabiani, che ha un seguito di quasi 30.000 followers su Tik Tok e i cui video sono finiti al centro della curiosità degli utenti della piattaforma.

Tra le ricerche più diffuse degli ultimi giorni c’è “cosa ha fatto Lil Peepa”. Una domanda che si sono posti in molti e che ha generato un dibattito su Tik Tok che ha veramente dell’incredibile.

Cosa ha fatto Lil Peepa? Il trend di Tik Tok

Voci di corridoio, sussurri, indiscrezioni. La situazione di Lil Peepa sembra essere uscita da una di quelle parodie dei film thriller, in cui si parla di un clamoroso mistero, di un enigma indicibile, di un qualcosa di talmente grosso da non potere nemmeno nominare, ma che poi si rivela essere tutto uno scherzo. Questo è il meccanismo che si è creato dietro ai video di Lil Peepa e che sta calamitando l’attenzione su Tik Tok.

Praticamente, Lil Peepa ha diffuso dei video in cui, tramite degli effetti, sparisce di botto dall’inquadratura. Gli utenti, scherzosamente, hanno cominciato dunque a chiedersi che fine avesse fatto il tiktoker e, sempre ironicamente, hanno messo in giro le voci più disparate. “Non sapete cosa ha fatto al gatto, è incredibile quello che ha fatto “ e via dicendo. Si è creato un mito intorno a Lil Peepa, a cui gli sono state attribuite azioni indicibili e oscure, tutto ovviamente a livello ironico.

Il tiktoker dal canto suo sta cavalcando questa onda, non è chiaro se per qualche iniziativa futuro o per qualche motivo pubblicitario, o semplicemente per sfruttare questa viralità improvvisa. Con i suoi video in cui sparisce alimenta le voci, che intanto si fanno sempre continue. Chiaramente, non è successo assolutamente nulla a Lil Peepa, ma vedere le teorie proposte dagli utenti di Tik Tok è estremamente divertente.