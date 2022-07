Gli appassionati di Techetechetè dovranno rinunciare all’appuntamento del 9 e 10 luglio. Cosa andrà in onda su Rai 1?

Attraverso i canali ufficiali del programma è stato annunciato a tutti gli appassionati che Techetechetè non andrà in onda nel pre prima serata di Rai 1, sia sabato 9 che domenica 10 luglio. Di seguito spieghiamo nel dettaglio il perché di tale decisione, che senza dubbio lascerà l’amaro in bocca a molti spettatori fedeli. Ecco cosa andrà in onda al posto dell’amatissimo programma.

Techetechetè perché non va in onda

Rai 1 ha deciso di dedicare parte del proprio palinsesto serale agli Europei di calcio femminile. Per questo motivo la programmazione è stata leggermente modificata. Scendendo nel dettaglio, su Rai 1, dalle ore 20.35 alle ore 21.35 di sabato 9 luglio, la rete manderà in onda Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il calcio. Si tratta di uno speciale giornalistico dedicato alla Nazionale guidata da Milena Bertolini. Le sue ragazze sono sul punto di cimentarsi con gli Europei in Inghilterra, al via domenica 10 luglio. La serie A, invece, si prepara alla prima stagione del calcio femminile nell’era del professionismo. Un momento storico e di enorme rilevanza per l’evoluzione dello sport in Italia, e la Rai intende celebrarlo a dovere. Come detto, Techetechetè non andrà in onda anche domenica 10 luglio. Abbiamo infatti spiegato che l’Italia di calcio femminile scenderà in campo proprio domani, per il primo match degli Europei. Si tratta di Francia-Italia e Rai 1 manderà in onda la partita dalle ore 20.30. Fischio d’inizio presso il New York Stadium di Rotherham.