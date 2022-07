Better Call Saul 6 seconda parte quando esce

Tutto pronto per il ciclo finale di Better Call Saul 6. La seconda parte dell’ultima stagione arriva su Netflix, annunciata da uno spettacolare trailer.

Quando esce Better Call Saul 6 parte 2? L’ormai celebre spin-off di Breaking Bad è riuscito in un vero e proprio miracolo: tenere testa a una delle serie TV più amate degli anni Duemila. Applausi a scena aperta per Vince Gilligan che, con l’eccezione parziale di El Camino, è riuscito a proporre uno spettacolo di qualità eccellente, suddiviso in ben due serie TV. Considerando come vi siano show lì fuori che stentano a proporre una seconda stagione all’altezza della prima, vedasi Westworld, in costante declino dopo il primo ciclo, avere due serie distinte in lizza nel top 10 degli ultimi 20 e più anni, è davvero grandioso.

Better Call Saul 6 parte 2 trailer

Let justice be done. #BetterCallSaul returns to AMC Monday at 9pm. pic.twitter.com/yK1R4pXId1 — AMC-TV (@AMC_TV) July 7, 2022

Better Call Saul 6 parte 2 quando esce

L’ultima parte della serie spin-off di Breaking Bad, con protagonista Bob Odenkirk nei panni di Jimmy McGill, ovvero Saul Goodman, ha due date d’uscita. La prima è l’11 luglio, quando andrà in onda in esclusiva negli Stati Uniti su AMC. Il resto del mondo potrà vederla a partire dalle ore 9.00 del mattino del giorno dopo, martedì 12 luglio 2022.

Better Call Saul 6 parte 2 quanti episodi

Gli episodi di quest’ultima stagione sono 13 in totale. I primi sette sono già andati in onda tra aprile e maggio. Ne mancano sei all’appello. Per il momento conosciamo soltanto i primi due titoli, Point and Shoot e Fun and Games. Ecco il programma completo delle puntate:

Puntata 8: 12 luglio 2022

Puntata 9: 19 luglio 2022

Puntata 10: 26 luglio 2022

Puntata 11: 2 agosto 2022

Puntata 12: 9 agosto 2022

Puntata 13: 16 agosto 2022