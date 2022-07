Battiti Live 12 luglio scaletta e cantanti

Battiti Live la scaletta e i cantanti in scena nella puntata del 12 luglio della rassegna musicale che anima l’estate italiana.

Torna puntuale l’appuntamento con una nuova puntata di Battiti Live. Martedì 12 luglio va in onda la seconda puntata della kermesse musicale che si svolge in alcune delle più splendide location della Puglia. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presentano la puntata, con Mariasole Pollio che si occupa di raccogliere le sensazioni e i pareri del pubblico accorso in piazza per godersi le serate di grande musica.

Scaletta ricca anche quella della seconda puntata, con alcuni dei principali esponenti della scena musicale italiana che si esibiscono dal palco allestito a Gallipoli, una delle principali mete turistiche presa di mira ogni anno da un gran numero di turisti.

Battiti Live: la scaletta del 12 luglio

Come detto, la scaletta di questa seconda puntata è veramente molto ricca. Gli artisti si esibiranno con due o tre canzoni ognuno, regalando al pubblico in piazza e ai telespettatori da casa uno spettacolo unico. Tra i grandi nomi che vedremo in scena ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che porteranno sul palco la loro Giovani Wannabe, una delle grandi hit dell’estate. Spazio poi anche a Coez, che canterà sicuramente il suo ultimo singolo Essere Liberi e Occhi Rossi, e ad Alessandra Amoroso, in scena con la sua Camera 209.

Sul palco di Gallipoli porteranno poi tutta la loro carica Sangiovanni, che probabilmente farà ballare tutti con il singolo Scossa. Tanta energia anche con Achille Lauro, Rhove e Baby K, ma sul palco del Battiti Live ci sarà spazio anche per attesissimi duetti, come quello tra Mika e Baby K con Bolero e quelli tra Mecna e CoCo, reduci dal loro joint album intitolato Bromance.

A completare la scaletta della serata ci sono Alex, Federico Rossi, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro e il mitico dj Gabry Ponte. Infine, ci saranno anche le consuete esibizioni on the road, con Tommaso Paradiso che canterà da Manduria, mentre da Vieste si collegherà l’ex alunno di Amici Albe.

Dove vedere Battiti Live 2022

Siamo arrivati dunque alla seconda puntata televisiva di Battiti Live. Lo show viene trasmesso in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:20 circa. Oltre che in diretta televisiva, lo show è visibile anche in streaming sull’applicazione di Mediaset Infinity, insieme anche alle altre puntate trasmesse in precedenza.

In totale sono cinque gli appuntamenti con Battiti Live, che quindi tornerà per i prossimi tre mercoledì in diretta su Italia 1, regalando agli spettatori una grande estate di musica.