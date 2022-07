Ilary Blasi Alessio La Padula flirt: perché la suggestione?

Ilary Blasi è protagonista delle suggestioni social per un presunto flirt con Alessio La Padula. Perché è partita l’associazione tra l’ex di Totti e il ballerino?

Da quando è esplosa la bomba della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, le voci su rispettivi flirt come Alessio La Padula e Noemi Bocchi hanno cominciato a rincorrersi e a moltiplicarsi. I due diretti interessati hanno deciso di mantenere il silenzio sui motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio, ma si è iniziato a parlare con forza di possibili nuove fiamme per i due. Per quanto riguarda Totti si parla di un flirt con Noemi Bocchi, notizia già uscita a febbraio, mentre su Ilary il settimanale Chi scrive che la conduttrice dell’Isola dei famosi ha perso la testa per un “aitante giovane”.

Il giovane in questione sarebbe Alessio La Padula, stando a suggestioni social anche un po’ forzate. Sarebbe davvero l’ex ballerino di Amici per cui quella che sta per diventare l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe perso la testa? Mentre si attende che il settimanale diretto da Alfonso Signorini sveli l’identità di questa misteriosa nuova fiamma di Ilary, sul web si fa con insistenza il nome del 26enne, anche a causa di alcuni indizi disseminati sui social.

Ilary Blasi: i perché del flirt con Alessio La Padula

A far scattare il campanello d’allarme è stata la pagina Instagram Very Inutil People, che ha pubblicato alcune segnalazioni riguardanti Ilary Blasi e il ballerino di Amici 2016. Non appena Chi ha parlato del giovane aitante, alcuni utenti rimasti anonimi hanno pensato ad Alessio La Padula perché hanno notato che negli ultimi mesi l’ex fidanzato di Elena D’Amario e la conduttrice televisiva si sono scambiati diversi like su Instagram e addirittura un commento con un cuore rosso.

La pagina ha risposto alle segnalazioni, ammettendo si aver notato quei like e di aver trovato strana la cosa, considerando che Ilary difficilmente li mette. Ciò ha dunque creato la suggestione di un possibile flirt tra i due. Il ballerino e la ex moglie di Totti si sarebbero conosciuti dietro le quinte di Star in The Star. A breve ne sapremo di più? Chi svelerà dunque l’identità di questo aitante giovane, che potrebbe corrispondere a quella di Alessio La Padula? Vedremo, per il momento sono solo associazioni.

Alessio La Padula chi è: età, Instagram

Ma chi è questo giovane che sarebbe al centro della rottura tra Totti e Ilary Blasi? Alessio La Padula è un ballerino originario di Salerno, che si è messo in scena partecipando alla quindicesima edizione di Amici. Dopo l’esperienza nella scuola, Alessio ha continuato nella sua professione, tornando poi ad Amici tre anni dopo all’interno del corpo di ballo dei professionisti del reality di Canale 5. Proprio all’interno della scuola ha conosciuto la ballerina Elena D’Amario, con cui ha avuto una relazione, poi terminata dopo circa un anno.

Oggi Alessio La Padula è al centro del gossip per un presunto flirt con Ilary Blasi. Tra i due c’è una grande differenza d’età: il ballerino ne compirà 26 a settembre, mentre Ilary ne ha 15 in più, avendone compiuti 41 ad aprile. Guardando il profilo Instagram di Alessio, non sembra esserci nessuna donna nella sua vita privata.