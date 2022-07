Ornella Vanoni a Sanremo esclusa per plagio: il racconto

Una volta Ornella Vanoni è stata addirittura esclusa dal Festival di Sanremo per plagio, lo sapevate? Ecco il racconto della clamorosa squalifica.

Ornella Vanoni è una delle grandi voci della musica pop italiana, con 66 anni di attività, 61 album pubblicati e numerosi successi mandati in classifica, che l’hanno portata a vendere in carriera oltre 55 milioni di dischi. E ovviamente anche a prendere arte varie volte al Festival di Sanremo, anche se in realtà avrebbero potuto essere di più.

Una storia poco nota, infatti, è quella della sua clamorosa esclusione da un’edizione del Festival a causa di un controverso caso di plagio. Cerchiamo di capire come andarono veramente le cose.

Ornella Vanoni: la storia dell’esclusione da Sanremo per plagio

Accade nel 1996, quando Ornella Vanoni aveva già 61 anni, e aveva deciso di concorrere per la settima volta la Festival di Sanremo con un brano che, secondo la critica, era uno dei più belli in gara, oltre che della carriera della cantante milanese: Bello amore. Eppure, qualcosa andò storto.

In quel periodo, l’artista stava anche partecipando alla tournée per il suo 29° album di studio Sheherazade, che stava ottenendo un grande successo. La decisione di tornare a Sanremo era molto importante, frutto di un lungo lavoro di persuasione del direttore artistico e conduttore Pippo Baudo, durato un anno: la Vanoni non saliva sul palco dell’Ariston dal 1989, quando aveva chiuso con un deludente decimo posto.

Ma poche ore prima dell’inizio della kermesse ligure, arrivò la clamorosa notizia: Ornella Vanoni lasciava Sanremo. Un ritiro, che la cantante milanese aveva annunciato per anticipare l’ovvio esclusione in cui sarebbe incorsa di lì a poco. La commissione del Festival – composta dal maestro Sergio Bardotti, Gino Landi, dalla produttrice esecutiva Rai Sandra Bemporad e dal maestro Marco Diano – aveva stabilito che Bello amore era in realtà identica, come melodia, a un’altra canzone già ascoltata: “I testi delle due canzoni sono completamente differenti, ma la melodia è identica”.

Plagio, dunque. Il brano ‘copiato’ era Mare mare, che era stato cantato da Emilia Pellegrino poche sere prima, domenica 28 gennaio, nella trasmissione di Radio 2 Tornando a casa. Ornella Vanoni era furiosa, da quando raccontarono all’epoca Leandro Palestini e Giacomo Pellicciotti su La Repubblica: “Quel testo, si badi bene, non è mai stato depositato alla Siae. Volevo dirlo subito, prima che la commissione decida, per liberare la mia casa discografica da eventuali litigi e anche Baudo dalle grane – spiegò l’artista – Ma è chiaramente una manovra combinata, con la complicità di una persona a caccia di fama e pronta a tutto!”.

L’accusa della Vanoni, sostenuta dalla sua casa discografica, la CGD, era che Emilia Pellegrino avesse rubato lo spartito del brano per vendetta personale contro il suo autore, il musicista Giuseppe Barbera. La giovane cantante aveva tentato senza successo la carriera presso il Centro Europeo Tuscolano, la celebre scuola di Mogol con cui collaborava proprio Barbera, e avrebbe approfittato di un evento per sottrarre la musica del brano e metterci sopra un altro testo, per danneggiare lo stesso Barbera. “Avevo già interpretato la canzone in manifestazioni pubbliche, e questo lo sapevano sia l’ autore, Giuseppe Barbera, sia Lavezzi. Mi sento con la coscienza a posto” aveva replicato all’epoca Pellegrino.

Come andarono realmente le cose non lo si è mai saputo, ma alla fine per Ornello Vanoni tutto si concluse positivamente: non fu mai condannata per plagio, e anzi successivamente introdusse Bello amore in una ristampa di Shehrazade, vincendo un disco d’oro.

Ornella Vanoni quanti Sanremo ha fatto

Quella del 1996 sarebbe potuta essere la settima partecipazione a Sanremo dell’artista milanese, ma diciamo che si è presto potuta rifare, venendo inclusa tra le concorrenti dell’edizione di pochi anni dopo, nel 1999. E non è stata l’ultima, come probabilmente ricorderete!

In tutto, la Vanoni ha preso parte a 12 edizioni del Festival di Sanremo: 8 come concorrente, più 4 come ospite. Vediamo rapidamente quali sono state, quali brani ha portato e come sono andate.