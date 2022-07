Scaletta concerto Fabri Fibra 2022: date tour

Scaletta concerto Fabri Fibra tutti gli appuntamenti estivi del tour del rapper, reduce dalla pubblicazione dell’album Caos.

Ha preso il via a partire dal 6 luglio il tour estivo di Fabri Fibra. Dopo la data zero a Lugano, il rapper è partito per la sua avventura in giro per l’Italia, una lunga tournée che lo vedrà impegnato praticamente fino a ottobre, con un calendario fitto d’impegni fino ai primi di agosto e concerti nelle più importanti città italiane tra settembre e inizio ottobre.

Fabri Fibra può portare così in giro per la penisola il suo ultimo album, Caos, il decimo cd della sua straordinaria carriera. Il rapper di Applausi per Fibra ha ottenuto un grande successo con Caos e si è confermato tra gli esponenti più importanti non solo della scena rap, ma in generale della musica italiana del momento. Proprio le sue tante canzoni saranno protagoniste dell’estate, con un tour ricco di concerti.

Scaletta concerto Fabri Fibra 2022

Nei concerti del tour di Fabri Fibra ci sarà ovviamente ampio spazio per le canzoni dell’ultimo album del rapper, Caos, ma in scena ci saranno ovviamente anche brani del passato del cantante di Rap in vena. La discografia di Fibra è molto ampia e conta grandi successi come Applausi per Fibra, canzone che di fatto l’ha lanciato presso il grande pubblico, o come Panico e Pamplona. Scaletta ricchissima, dunque, che abbiamo avuto modo di ascoltare già nelle prime date del tour e che dovrebbe essere confermata per tutti i concerti:

Intro

Stavo pensando a te

Pamplona

Luna piena

Non crollo

Non fare la puttana

Caos

Applausi per fibra

Rap in vena

Propaganda

Stelle

Demo nello stereo

Brutto figlio di

Goodfellas

Dalla a alla z

Tranne te

Fotografia

Panico

Fenomeno

Cronico

La pula bussò

Rap in guerra

Verso altri lidi

Yoshi

Cocaine

La giostra

Come Vasco

La soluzione

Rap futuristico

Bugiardo

Fabri Fibra tour 2022: date

6 Luglio: Lugano – Lac En Plein Air Festival

9 Luglio: Arezzo – Mengo Music Fest

10 Luglio: Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

12 Luglio: Parma – Parma Cittàdella Musica

16 Luglio: Pordenone – Pordenone Live 2022

17 Luglio: Bologna – Sequoie Music Park

22 Luglio: Sarzana (SP) – Moonland Festival

23 Luglio: Romano D’ezzelino (VI) – Ama Festival

26 Luglio: Igea Marina (RN) – Oltreamare

27 Luglio: Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

29 Luglio: Molfetta (BA) – Luce Music Festival

30 Luglio: Lecce – Oversound Music Festival

1 Agosto: Roccella Ionica (RC) – Roccella Ionica Summer Festival

3 Agosto: Catania – Sotto Il Vulcano Festival

15 Agosto: Olbia – Red Valley Festival

10 Settembre: Torino Moncalieri – Ritmika Festival

11 Settembre: Genova – Goa Boa

23 Settembre: Milano – Carroponte

26 Settembre: Roma – Cavea

1 Ottobre: Napoli – Palapartenope

3 Ottobre: Firenze – Tuscany Hall