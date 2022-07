Scaletta concerto Rkomi 2022: date tour

Scaletta concerto Rkomi 2022 le canzoni che il rapper porta nei suoi concerti estivi e le date del suo tour che dominerà la scena fino ad agosto.

Continua l’incredibile 2022 di Rkomi. Il rapper milanese sta vivendo un anno davvero incredibile, dal successo di Sanremo con Insuperabile fino al suo fortunato tour primaverile. Il cantante di La coda del diavolo si sta inoltre godendo ancora il grande successo del suo album, Taxi driver, che uscito nel 2021 continua a rimanere in vetta alle classifiche di vendite e ha raggiunto l’incredibile traguardo dei sei dischi di platino, un riconoscimento raggiunto solo da pochi altri album nella storia della musica italiana.

Con l’uscita quindi del nuovo singolo estivo, Ossa rotte, Rkomi ha fatto ritorno col tour estivo, una serie di concerti che vedrà il rapper protagonista fino alla fine di agosto. Il tour ha avuto inizio il 24 giugno da Firenze e sta portando il cantante di Nuovo range in giro per moltissime splendide location italiane, con i fan pronti a cantare a squarciagola le sue canzoni.

Scaletta concerto Rkomi 2022

Il ritorno di Rkomi dunque sarà accompagnata da una scaletta parzialmente rinnovata, ma che in gran parte manterrà l’assetto dei concerti primaverili con tutta probabilità. Spazio ai brani dell’ultimo album del rapper, Taxi Driver, ma anche a canzoni del passato, da Solletico a Dove gli occhi non arrivano. Sicuramente ci sarà anche Ossa rotte, ultimo singolo di Rkomi.

Stando dunque ai concerti che ci sono stati sinora, questa dovrebbe essere la scaletta del tour del rapper:

Insuperabile

10 ragazze / Acqua calda e limone

Maleducata

Mai più

Alice

Blu e Blu Part II

Mare che non sei

Luna piena

Fegato, fegato spappolato

Milano bachata

Apnea

Ho paura di te

Diecimilavoci

Ho spento il cielo

La coda del diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Cuore dollari

Paradiso vs Inferno

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Partire da te

Nuovo Range

Acquagym

Rkomi tour estivo 2022: le date

24 giugno Anfiteatro delle Cascine di Firenze

25 giugno Parco degli Erzeli di Genova

30 giugno Parco Certosa Reale di Collegno (Torino)

5 luglio Arena Campo Marte di Brescia

15 luglio Pinewood Festival dell’Aquila

16 luglio Belvedere di San Leucio di Caserta

18 luglio Parco Pegaso dei Jesolo (Venezia)

19 luglio Sequoie Music Park di Bologna

21 luglio piazza del Popolo a Orvieto (Terni)

25 luglio piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina (Chieti)

30 luglio Rock in Roma

31 luglio Lucca Summer Festival

5 agosto Festival di Majano (Udine)

9 agosto Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Palermo)

11 agosto Villa Bellini a Catania

12 agosto Anfiteatro di Acri (Cosenza)

14 agosto Parco Gondar di Gallipoli (Lecce)

17 agosto Parco Arena Centrale di Follonica (Grosseto)

18 agosto Beky Bay Beach Village di Bellaria-Igea Marina (Rimini)

20 agosto Anfiteatro Maria Pia di Alghero (Sassari)

27 agosto Clouds Arena di Capaccio-Paestum (Salerno)

28 agosto Parco della Pace di Servigliano (Fermo)