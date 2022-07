Scaletta Irama 2022 delle date tour

Scaletta Irama 2022 le canzoni che l’artista porterà in scena durante i concerti del suo ricchissimo tour estivo in giro per l’Italia.

Dopo i quattro grandi show nei palazzetti di questa primavera, realizzati a Mantova, Roma, Napoli e Milano, Irama è tornato in scena con l’arrivo del mese di luglio, per un attesissimo tour estivo che lo porterà in giro per la penisola. Accompagnato dal suo nuovo singolo Pampampampampampampamapm, il cantante di Cinque gocce ha dato il via alla sua tournée il 1 luglio e proseguirà fino ai primi di settembre, con i concerti siciliani a chiudere la sua avventura estiva per la penisola.

Scaletta Irama 2022

L’artista di Mediterranea riprende la scaletta dei concerti realizzati nei palazzetti in primavera, con l’aggiunta ovviamente del nuovo singolo, che sta letteralmente spopolando in radio. Sono tantissimi i brani portati in scena, dai primi successi come La genesi del tuo colore, Bella e rovinata e Nera, fino ai brani presenti nel suo ultimo album come Cinque gocce, Una cosa sola e la hit sanremese Ovunque sarai.

Stando dunque alla scaletta portata in scena nei concerti precedenti, questa dovrebbe essere quella del tour estivo, al netto di eventuali cambiamenti che possono intercorrere da data a data:

Sogno fragile

Mediterranea

Cinque gocce

Como te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

Dedicato a te

Yo quiero amarte

È la luna

Moncherie

Nera

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Ovunque sarai

Baby – Capitolo XI

La genesi del tuo colore

Irama tour estivo 2022: date

1 luglio Capannori (LU) Area Verde

7 luglio Legnano (MI), RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello

8 luglio Cattolica (RN), Arena della Regina

10 luglio Ferrara, SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

12 luglio Codroipo (UD), Villa Manin

14 luglio Parma, Parco Ducale di Parma

16 luglio Nichelino (TO), SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

21 luglio Servigliano (FM), NOSOUND FEST Parco della Pace

22 luglio Ortona (CH), Piazza San Tommaso

24 luglio Sarzana (SP), MOONLAND Piazza Matteotti

29 luglio Musa, Benevento

31 luglio Todi (PG), Umbria Music Festival

3 agosto Jesolo (VE), Spiaggia del Faro

5 agosto Monopoli (BA), COSTA DEI TRULLI FESTIVAL

6 agosto Marina di Ginosa (TA), MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

8 agosto Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia

20 agosto Diamante (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella

2 settembre Catania, Villa Bellini

3 settembre Agrigento, Teatro Valle dei Templi