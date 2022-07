Battiti Live scaletta 19 luglio 2022: cantanti terza serata

Battiti Live la scaletta di stasera 19 luglio 2022 i cantanti e le canzoni protagonisti della terza puntata della kermesse musicale.

Come ogni martedì, torna l’appuntamento con una nuova puntata di Battiti Live. Siamo giunti a metà del viaggio nella musica che prende vita in Puglia, la terza puntata su un totale di cinque. Tornano in veste di conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, coadiuvati da Mariasole Pollio che si mischierà agli spettatori per raccoglierne pareri ed emozioni mentre assistono alle esibizioni dei cantanti protagonisti. Come negli appuntamenti delle scorse settimane, anche questa puntata offrirà una scaletta molto ricca, unendo alcuni dei cantanti più in voga del momento e i loro successi.

Battiti Live scaletta terza serata 19 luglio 2022

Tantissimi artisti in scena, che saranno protagonisti di circa due o tre canzoni ognuno. Tra le esibizioni più attese che prenderanno vita dal palco allestito a Gallipoli c’è sicuramente quella del trio dell’estate, composto da Fedez, Mara Sattei e Tananai, che porteranno in scena La dolce vita, uno dei brani più ascoltati di questi mesi. Spazio anche ad altre hit estive, come Caramello di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, ma anche Extasi di Fred De Palma.

Tra gli artisti più attesi ci sono anche Irama e Dargen D’Amico, pronti a dominare la scena con le loro hit sanremesi e i singoli più recenti. Spazio anche a Malika Ayane, Alfa e agli ex alunni di Amici LDA e Albe. A completare la scaletta della serata ci sono Darin, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Federico Rossi, Giordana Angi, Riki, Mr Rain, Big Boy, Dani Faiv, Blind, Random e Cioffi.

Durante la serata ci sarà anche un attesissimo dj set firmato Gabry Ponte, mentre le esibizioni on the road vedranno protagonisti un altro grande dj come Bob Sinclair, in diretta da Massafra, e Noemi, che invece si esibisce a Cisternino.

Dove vedere Battiti Live 2022

Terza puntata di questa edizione 2022 di Battiti Live e come di consueto lo show sarà visibile in diretta televisiva su Italia 1 a partire dalle 21:20 circa. La terza puntata di Battiti Live 2022, come anche le due precedenti, sarà visibile anche in streaming mediante l’applicazione di Mediaset Infinity. Come detto, ci saranno altri due appuntamenti prima del gran finale di questa edizione di Battiti Live.