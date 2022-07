Rossella Catapano chi è influncer del tuffo a Capri VIDEO

Rossella Catapano chi è l’influencer creatrice di gioielli che si è resa protagonista del tanto discusso video del tuffo a Capri.

Ha fatto a dir poco discutere il video dell’influencer Rossella Catapano, che si è tuffata a Capri in acque vietate. La famosa creatrice di gioielli ha infatti pubblicato un video in cui si è tuffata nella Grotta Azzurra di Capri e la sua notorietà ha reso questo video virale, tanto da farlo arrivare al consigliere regionale Francesco Borrelli, che ha pubblicato il video condannandolo apertamente.

Borrelli ha sottolineato come sia vietato nuotare nella Grotta Azzurra, accessibile solo tramite visita guidata, durante la quale è proibito fare il bagno. In molti però dopo l’orario di chiusura, ovvero le 17:30, entrano a nuoto nel luogo e tra questi c’è Rossella Catapano, incastrata però dal suo stesso video. Borrelli ha dunque annunciato di aver segnalato l’infrazione dell’influencer alla guardia costiera e ha condannato apertamente la donna per il suo gesto.

Rossella Catapano chi è

Rossella Catapano è originaria di Napoli e deve la sua fama alla sua creatività. Sin da piccola ha iniziato a coltivare la passione per i gioielli, un amore trasmessole dalla madre, che ha aperto una gioielleria quando Rossella era piccola. L’influencer ha quindi frequentato un corso di design del gioiello al Politecnico di Milano e ha poi cominciato a creare i propri gioielli, ottenendo un successo sempre più importante.

La consacrazione per Rossella arriva nel 2014, quando la nota conduttrice Alessia Marcuzzi indossa in prima serata, durante una puntata del Grande Fratello, proprio i gioielli della designer napoletana. Una visibilità che le da uno slancio enorme all’attività di Rossella Catapano, che oggi ha unito alla creazione di gioielli anche quella di bomboniere, borse e vestiti. Tutti i suoi accessori e indumenti sono visibili sul sito Rossellacatapano.com o sulla pagina Instagram in cui vengono messe in vetrina tutte le creazioni della ragazza.