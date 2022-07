Noemi Bocchi profilo Instagram con insulti ma è fake! Mistero svelato

Il profilo Instagram di Noemi Bocchi travolto dagli insulti. Peccato sia un fake e i fan della coppia Blasi-Totti non se ne rendano conto.

L’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scatenato i fan della storica coppia, che ora sono sul piede di guerra. Si parla molto di un possibile flirt per la presentatrice, che tiene molto alla propria privacy e al momento si gode del tempo con i propri figli in assoluto relax. Differente il discorso per l’ex capitano della Roma, beccato con Noemi Bocchi, che pare sia la sua nuova fiamma, anche se Totti non ha ancora smentito o confermato la cosa. Sul web è caccia al profilo ufficiale e alcuni utenti credono d’averlo trovato. Il risultato? Una pioggia di insulti.

Instagram Noemi Bocchi fake

È da febbraio 2022 che la magia della storica coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi si è pubblicamente spezzata. Dopo 20 anni d’amore qualcosa è cambiato. La causa scatenante è stata un tradimento? C’è chi ritiene sia così e chi parla di altre problematiche. L’unica verità al momento risiede nelle foto scattate all’ex capitano della Roma nel cuore della notte fuori casa di Noemi Bocchi.

Pare proprio lei la sua nuova fiamma, come spiegava già mesi fa Dagospia. L’annuncio della separazione ha spinto numerosi utenti a darsi alla caccia sul web, cercando il profilo Instagram della donna. Una pioggia di insulti su tutte le sue foto. Il concetto di base è espresso in questo commento: “Le classiche rovina famiglie. Solo per un po’ di visibilità, più soldi e bella vita. Uomini… che idioti”.

Gli animi sono molto caldi e in moltissimi post si scatenano forti discussioni. C’è chi difende Noemi Bocchi, spiegando come non abbia costretto nessuno. Chi parla di cose normali, ovvero di come i matrimoni possano finire, e chi, ignorato dalla massa, spiega qualcosa di evidente a un occhio allenato alle dinamiche del web: “Guardate che il profilo è fake”. Nulla da fare, poco importa che questa non sia la sua pagina ufficiale, che quella sia privata e non accessibile a tutti. È un luogo dove potersi sfogare, dove dire apertamente che Noemi Bocchi è la copia brutta di Ilary Blasi, e che Totti se ne pentirà.

Di tutto ciò si continuerà a parlare a lungo e di fake ve ne saranno a centinaia. Basti pensare alla presunta foto del bacio tra Er Pupone e Noemi Bocchi. Sfruttando l’oscurità e i capelli biondi, qualcuno aveva lasciato intendere fosse un grande scoop, e invece era una vecchia foto dell’ormai ex coppia.