Mike Tyson serie TV quando esce: trama e trailer

Mike è la serie TV su Mike Tyson che i fan stavano aspettando da molti anni. Il racconto integrale e senza censure della vita del campione più discusso di tutti.

La vita di Mike Tyson potrebbe generare numerose serie TV e film, incentrati su diversi periodi e aspetti degli anni passati. Alti e bassi ve ne sono stati tantissimi, così come i bivi che hanno segnato la sua esistenza fin da bambino. Il quartiere dov’è cresciuto lo ha formato e costretto a reagire, facendo appello a qualcosa di dormiente dentro di lui. Nel trailer di Mike ci si chiede però se sia tutto qui. Se sia giusto guardare a lui come a un animale da ring, una violenta belva in grado di fare a pezzi propri avversari.

Mike Tyson serie TV trama e cast

La premessa della serie TV Hulu è molto semplice: tutti conoscono Tyson ma siete sicuri di conoscere Mike? Lo show promette di offrire la storia completa, un dietro le quinte della vita e carriera di uno dei pugili più forti, tecnici, violenti, devastanti e controversi della storia della boxe. Il trailer presenta quello che sembra un vero e proprio kolossal. Non vi saranno filtri e per questo si tratta di un progetto vietato ai minori, anche se in ambito streaming è alquanto facile aggirare tale restrizione.

A interpretare Mike Tyson è Trevante Rhodes, già apprezzato in film come Moonlight e Bird Box. Harvey Keitel nel ruolo del primo storico allenatore del pugile, mentre Russell Hornsby sarà Don King, il manager che lo ha trasformato in una stella mondiale ma che, al tempo stesso, lo ha portato su ciglio di un dirupo. A completare il cast vi sono: Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor. La serie TV si chiama semplicemente Mike e guarda all’ascesa e alla caduta di Tyson. Attraversa però, al tempo stesso, ben 40 anni di storia moderna degli Stati Uniti, con tutti i suoi cambiamenti. Dalla lotta di classe al razzismo, dalla fama e la corsa al potere mediatico alla misoginia, dalla promessa del sogno americano in frantumi al radicato divario sociale imperante.

Mike Tyson serie TV trailer

Mike Tyson serie TV quando esce

Mike, serie TV su Tyson, ha due date d’uscita. Negli Stati Uniti sarà disponibile, con i suoi otto episodi, su Hulu dal 25 agosto. In Italia si farà invece attendere fino all’8 settembre. A distribuirla sarà Disney+, che la inserirà nel catalogo Star, dedicato alle produzioni per un pubblico adulto. Ciò vuol dire che occorrerà avere l’abbonamento completo per poterla vedere, e non quello basico. L’app della piattaforma streaming è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.