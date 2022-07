Ilary Blasi a Sabaudia prima di Totti? L’indizio su Instagram

Ilary Blasi quest’anno è andata a Sabaudia prima di Totti? Sono arrivati indizi su Instagram e ora la curiosità è legata a Totti.

Dopo la notizia shock della separazione da Francesco Totti, è tempo di vacanze per Ilary Blasi e sale la febbre da avvistamento a Sabaudia. La conduttrice dell’Isola dei famosi ha già iniziato la propria estate con un viaggio in Tanzania subito dopo l’annuncio del divorzio. Anche per allontanarsi dall’inevitabile ciclone mediatico che ne è conseguito, la splendida 41enne si è recata in Africa insieme ai figli e alla sorella Silvia, facendo un lungo e affascinante viaggio tra gli animali e gli splendidi paesaggi della Tanzania. Da un po’ però gli sfondi delle storie Instagram dell’ex letterina sono cambiati, col mare nostrano che ha preso il posto degli scorci africani. È a Sabaudia?

Ilary Blasi a Sabaudia? Gli indizi social

Da qualche ora sulle storie Instagram di Ilary Blasi è apparso il mare, ma senza alcuna geolocalizzazione. Tutto fa pensare, dunque, che la conduttrice si sarebbe già a Sabaudia, la località estiva dove si è recata per ogni estate insieme a Totti e dove i due hanno una splendida villa. Sarebbe la prima volta di Ilary a Sabaudia negli ultimi 20 anni senza il Capitano ed è sicuramente una scelta che crea continuità col suo passato. Dando uno sguardo dettaglio alle storie la spiaggia, il litorale e perfino la location dove con altre persone l’ex Letterina fa apertivo con il vino bianco sempre la località tanto amata dalla coppia prima della separazione. C’è un però se fosse in questo luogo così in vista sarebbe già stata paparazzata. Inoltre le foto postate ricordano anche San Felice al Circeo, d’altronde il marchio sulla tazza del cappuccino postato dalla Blasi è locale, del Lazio.

Ovviamente, adesso, l’attesa è tutta per capire cosa farà Francesco Totti, se lui si recherà a Sabaudia, tradizionale località estiva famigliare, magari quando la futura ex moglie farà rientro se è lì, o se invece sceglierà qualche altra meta per questa estate, in compagnia magari della nuova fiamma Noemi Bocchi.

Totti e Ilary news: due vie diverse dopo la separazione

Col passare del tempo, si fa sempre più evidente la diversità di approccio alla nuova realtà mediatiche che Totti e Ilary si stanno trovando a vivere dopo l’annuncio della separazione. L’ex letterina ha rotto quasi immediatamente il silenzio, ha ripreso a pubblicare con costanza contenuti sui propri social e ha mostrato i dettagli dei suoi viaggi estivi. Diverso l’approccio dell’ex capitano della Roma, assente dai social e che si è mostrato solo per pubblicità o per impegni di padel.

Totti preferisce rimanere nell’ombra, dunque, mentre Ilary mantiene il filo con i propri followers. Nonostante gli approcci diversi all’uso dei social, l’atteggiamento dei due è lo stesso riguardo la sfera privata: nessun indizio, nonostante moltissimi rumours non entrano in scena per chiarire la loro situazione sentimentale. Per avere notizie certe a riguardo, dunque, la sensazione è che bisognerà attendere ancora molto.