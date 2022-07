Scaletta concerto Harry Styles 2022 le canzoni che l’artista porterà in scena nei suoi concerti italiani del Love on tour.

Reduce dallo straordinario successo del suo ultimo album, dal titolo Harry’s House, l’ex membro degli One Direction è partito per la leg europea del suo incredibile Love on tour. Una tournée mondiale, partita nel 2021 dagli Stati Uniti e che da qualche settimana è partita anche in Europa. L’11 giugno Harry Styles è sbarcato a Glasgow, inaugurando la serie di concerti che terrà nel vecchio Continente. Non poteva non mancare l’Italia nell’agenda del cantante di As it was, nella penisola i concerti si terranno a Bologna e Torino, due eventi attesissimi che richiamano tantissimo pubblico da ogni parte d’Italia.

Scaletta concerto Harry Styles 2022

Ampio spazio sarà dato durante i concerti all’ultimo album del cantante di Sign of the times, ovvero Harry’s House. Pubblicato il 20 maggio 2022, il disco ha ottenuto la certificazione di platino in Nuova Zelanda e Stati Uniti e quella d’oro in diversi stati, tra cui proprio l’Italia. Il cd ha ottenuto un riscontro incredibile sia in termini di pubblico che di critica, risultando uno dei lavori più apprezzati a livello mondiale di questa prima metà di 2022.

I brani di Harry’s House risuoneranno dunque nei concerti di Bologna e Torino, ma ampio spazio sarà dato anche ai successi del passato da Kiwi a Watermelon Sugar. Stando ai precedenti concerti europei di Harry Styles, questa dovrebbe essere la scaletta dei concerti a Bologna e Torino:

Music For a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Satellite

Lights Up

Canyon Moon

TPWK

What Makes You Beautiful

Late Night Talking

Love Of My Life

Sign Of The Times

Watermelon Sugar

(Medicine)

As It Was

Kiwi

Harry Styles: le date dei concerti in Italia

Due gli appuntamenti con l’ex cantante degli One Direction in Italia dunque. Lunedì 25 luglio la voce di Cinema sarà di scena alla Unipol Arena di Bologna, mentre martedì 26 luglio sarà al Pala Alpitour di Torino. Entrambe le date sono completamente sold out, con i biglietti che sono andati letteralmente vaporizzati in pochissimo tempo.

Entrambe le date saranno aperte dal gruppo rock londinese dei Wolf Alice, band che poi tornerà in concerto in Italia il 25 novembre al Fabrique di Milano. Un’occasione dunque per il gruppo di farsi conoscere ai concerti di Harry Styles e acquisire nuovi fan italiani in vista della data di Milano. L’inizio di entrambi gli show è previsto per le 21:00 circa, con l’apertura dei cancelli nel pomeriggio e la fine della serata che dovrebbe collocarsi intorno alla mezzanotte.