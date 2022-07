Shark week 2022 programmazione dove vedere in streaming

Shark week 2022 i dettagli della programmazione in tv della settimana dedicata agli squali e dove vedere gli appuntamenti.

Tra i temi cinematografici più appassionanti e diffusi nella storia del grande e piccolo schermo c’è sicuramente quello degli squali. Queste maestose e terrificanti creature affascinano e spaventano allo stesso tempo e sono state spesso al centro di moltissimi film e programmi di successo. Dal capolavoro di Stieven Spielberg Lo squalo alla trashissima serie di Sharknado, gli squali sono una presenza fissa nel mondo del cinema e questa settimana si apprestano a essere protagonisti del piccolo schermo.

Su Discovery Channel va in onda infatti la Shark week, una settimana dedicata a questi animali con tantissimi titoli in evidenza, tra documentari, film e tanto altro. Una serie di eventi da non perdere per tutti gli appassionati di squali.

Shark week 2022: la programmazione

La Shark week va in onda da lunedì 25 luglio a domenica 31 luglio, di Discovery Channel, canale 405 di Sky, e Discovery+, applicazione disponibile per dispositivi mobili e smart tv. All’interno dell’applicazione troviamo già moltissimi titoli, dai film sugli squali ai documentari, con tre produzioni originali Discovery+ che saranno rilasciati sabato 30 luglio sulla piattaforma. Questi tre documentari raccontano le vicende del fotografo Joe Romeiro, che con sua moglie cerca di immortalare lo squalo mako gigante, del cineoperatore subacqueo Andy Casagrande e uno speciale sulla ricomparsa dei grandi squali bianchi a Cape Cod.

In diretta televisiva poi per tutta la settimana ci saranno appuntamenti in prima serata. Si parte con Noi, vittime di uno squalo: il racconto, in onda lunedì 25 luglio, seguito da Il mistero del demone nero, Nel regno dello squalo bianco: il ritorno e Bahamas: il grande squalo martello nei giorni successivi. Per il weekend, si parte con Squalo bianco vs. Kraken: la sfida venerdì sera, poi si prosegue con La fuga dello squalo bianco e per concludere domenica sera va in onda Cape cod, il promontorio della paura.

Ad accompagnare i telespettatori in questa avvincente settimana ci sarà un volto molto noto del cinema: Dwayne Johnson, in arte The Rock. Una settimana tutta da non perdere dunque con gli squali protagonisti di programma ad altissimo grado di adrenalina.