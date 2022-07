Tim Summer Hits scaletta 25 luglio: i cantanti che si esibiranno nella quarta puntata di questa ricchissima kermesse musicale.

Torna in televisione l’appuntamento con i Tim Summer Hits, kermesse estiva che ha portato la musica del momento in giro per l’Italia. Le tre location in cui si svolgono i concerti dell’evento sono Roma, Rimini e Trieste e proprio qui, da Portopiccolo, va in scena la quarta puntata dei Tim Summer Hits. La diretta televisiva dell’evento torna dopo l’assenza della scorsa settimana, quando l’appuntamento non è stato trasmesso a causa della partita degli europei di calcio femminile. Puntata posticipata a lunedì 25 luglio, col cammino dei Tim Summer Hits pronto a riprendere, come di consueto in diretta televisiva su Rai 2, a partire dalle ore 21:20 circa, con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits scaletta 25 luglio: i cantanti in scena

Sono tanti i cantanti che saranno in scena in questa quarta puntata dei Tim Summer Hits. Spazio al trio dell’estate, formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, che faranno ballare tutto il pubblico con La dolce vita, brano ancora in vetta alle rotazioni radiofoniche. Si balla anche con Dargen D’Amico, che dopo la movimentata hit sanremese è tornato col nuovo singolo Ubriaco di te, e con Elodie, pronta a travolgere la folla con la sua hit estiva Tribale.

La line-up della puntata del 25 luglio è arricchita dalla presenza di Coez, protagonista quest’estate col nuovo singolo Essere Liberi, Francesco Gabbani, che nelle scorse settimane ha pubblicato Peace&Love, quartyo singolo estratto dall’album Volevamo solo essere felici, e tanti altri protagonisti. Da Elisa a Tommaso Paradiso, passando per La Rappresentanti di Lista, Nek e Giusy Ferreri. A completare la scaletta ci sono il giovane alunno di Amici LDA, i The Kolors, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rettore e Tancredi, Chiara Galiazzo, Vegas Jones, Aka7even, Michele Bravi e il duo formato da Nika Paris e Room9.

Tim Summer Hits: dove vedere le puntate

Come detto, le puntate dei Tim Summer Hits vanno in scena in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21:20 circa. Lo show sarà trasmesso anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera alle ore 21:00 e il sabato mattina alle 9:00. Le puntate possono essere viste anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play.

In totale sono sei gli appuntamenti con questa edizione 2022 di Tim Summer Hits. Siamo giunti alla quarta puntata, le ultime due andranno in onda giovedì 28 luglio e giovedì 4 agosto, con un appuntamento finale l’11 agosto con il best of di questa edizione.