Battiti Live scaletta 26 luglio 2022: cantanti quarta serata

Battiti Live torna in prima serata su Italia 1. Di seguito trovate la scaletta della quarta puntata del 26 luglio 2022.

Torna l’appuntamento con la musica di Battiti Live, proposto in onda su Italia 1 dalla bellissima cornice di Gallipoli, che accoglie l’ormai collaudata coppia di conduttori composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Al loro fianco anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere le emozioni del pubblico nelle piazze, così da far loro domande sugli artisti pronti a esibirsi sul palco.

Battiti Live scaletta 26 luglio

Spazio alle hit più amate dei celebri artisti pronti a esibirsi nella quarta puntata di Battiti Live, il programma musicale che soddisfa la voglia di musica degli italiani. Un elenco di nomi davvero esaltante, per ballare e cantare tutta la serie, sia in strada che a casa. Previste anche due esibizioni on the road. La prima è quella di Alex da Manfredonia. La seconda, invece, di Baby K, direttamente da Francavilla Fontana.

Ogni cantante avrà un bel po’ di spazio per proporre circa due o tre brani tra i suoi più famosi. Dopo aver fatto il pieno di applausi, lascerà il palco ai propri colleghi e ai due amati conduttori, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Elodie è senza dubbio una delle presenze più attese, così come Alvaro Soler, che torna a esaltare i suoi fan come ogni estate. Spazio a Topic e Rkomi, che magari si esibirà proprio con Elodie, chi lo sa. A tutto ritmo con La rappresentante di Lista, ma soprattutto con Gabry Ponte. Un tuffo tra le onde sulle note di Ana Mena e Rocco Hunt, così come su quelle del trio forse più atteso: Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Un po’ di dolcezza con Francesca Michielin e Noemi, per poi saltare con Aka7even e Carl Brave, ma soprattutto Lazza. Il lungo elenco comprende anche Kayma, Anna, i The Kolors, Dargen D’Amico, Raf, Follya, Michele Bravi e Damante.

Dove vedere Battiti Live 2022

Chiunque voglia vedere la quarta puntata di Battiti Live 2022 dovrà collegarsi su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa. Lo show musicale dell’estate è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, la cui app è scaricabile per ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.