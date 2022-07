Elodie del trailer ti mangio il cuore svela sexy backstage VIDEO

Elodie è nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e dopo il trailer della pellicola la cantante svela un dettaglio del backstage.

Dal palco al grande schermo: per Elodie è pronta una nuova avventura in una veste inedita. La cantante di Tribale sarà infatti nel film d’esordio di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore. La pellicola sarà in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, per poi uscire in sala il 22 settembre. In attesa di vedere la pellicola, Elodie ha svelato alcune foto del backstage da cui sprizza tutta la sua innata sensualità ed è stato diffuso il trailer del film.

Elodie in Ti mangio il cuore

Il film vede il debutto di Elodie al cinema. Tantissima la curiosità per vedere la cantante di Bagno a mezzanotte in questa nuova veste, intanto possiamo averne un assaggio col trailer e con le prime foto ufficiali della pellicola. Elodie interpreta Marilena, la moglie di un boss mafioso che però ha perso la testa per l’erede di un’altra famiglia. Il film è tratto in maniera libera dall’omonimo racconto di Carlo Bonini, vicedirettore di Repubblica, e dell’inviato Giuliano Foschini. Al fianco della voce di Margarita, ci saranno Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo e Gianni Lillo.

Il film è stato girato interamente in Puglia, terra in cui si svolgono le vicende narrate. Prodotto da Indigo Film e Rai Cinema, la pellicola vedrà la luce nelle sale cinematografiche il 22 settembre, ma prima, come detto, passerà attraverso la prova della mostra del Cinema di Venezia. Chiaramente, l’attesa è alle stelle per scoprire la prima esperienza da attrice di Elodie.

Elodie e il successo sempre più grande

Elodie è senza dubbio una delle cantanti principali del momento. Il suo successo si fa sempre più grande e negli ultimi tempi sta travalicando i confini della musica. L’ex fidanzata di Marracash è già stata protagonista in televisione, partecipando alla seconda edizione del reality show di Prime Video Celebrity Hunted in coppia con Myss Keta. La cantante inoltre è sempre più protagonista di videoclip di grande successo, come quelli delle sue due ultime canzoni: Tribale e Bagno a mezzanotte. Ora, dunque, arriva anche l’esperienza dietro alla macchina da presa, un nuovo capitolo della spettacolare carriera di Elodie.

La sua parabola può essere accomunata a quella di Emma, anche lei protagonista al cinema e in televisione dopo il successo nella musica. L’abbiamo vista nella serie di Sky A casa tutti bene e in diversi film come Gli anni più belli e La cena di Natale. Vedremo se anche Elodie saprà ripetere il suo successo oltre la musica.