Scaletta Blanco concerto Roma 2022

Scaletta Blanco Roma il programma del concerto dell’artista bresciano nelle due date del suo tour che prendono vita nella Capitale

Prosegue lo straordinario tour di Blanco, che fa nuovamente tappa nella Capitale. Il cantante di Notti in bianco ha già suonato a Roma il 10 e 11 aprile, con due date completamente sold out come tutto il resto del suo tour. Ora, l’artista vincitore dell’ultima edizione di Sanremo torna nella città eterna, per altri due concerti che promettono scintille.

Mercoledì 27 luglio e giovedì 28 luglio il cantante di Finché non mi seppelliscono si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito dell’evento Rock in Roma, una delle kermesse musicali più importanti dell’estate italiana.

Scaletta Blanco Roma

Blanco si prepara a vivere due grandi nottate romane e porterà in scena, chiaramente, il suo primo album, Blu celeste, un successo stratosferico che continua a rimanere tra i più ascoltati anche a quasi un anno di distanza dalla sua uscita. Non mancheranno però anche canzoni più vecchie, precedenti al disco, come Belladonna e Ruggine, così come troveranno spazio i featuring Brividi e La canzone nostra e l’ultimo singolo del cantante bresciano: Nostalgia.

Stando dunque ai concerti precedenti di questo ricchissimo Blu Celeste Tour, questa dovrebbe essere la scaletta degli show di Roma:

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttana

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra

Brividi

Blanco in concerto a Roma: gli orari

I due concerti di Roma di Blanco sono completamente sold out e quindi è attesa una grandissima folla all’Ippodromo delle Capannelle. L’apertura delle porte, anche per questo motivo è prevista per le ore 14:30, un orario che permette così di non creare una fila estremamente lunga fuori dai cancelli dell’ippodromo. Sia i possessori del Golden Pit che quelli del Posto Unico entreranno dal medesimo accesso, poi una volta dentro potranno raggiungere l’area a loro destinata.

L’inizio dei concerti è previsto invece per le ore 20:00 e prima dell’inizio dello show di esibirà BNKR44, gruppo indie fiorentino che nel suo ultimo brano vanta collaborazioni di prestigio come quelle con Tredici Pietro e Ariete. Il concerto dovrebbe avere una durata di circa due ore, variabile ovviamente con l’incedere degli show.